过国忠

原标题：为技能人才重新“画像”中国在行动

目前，职业教育师资队伍相对薄弱。与新时代国家职业教育改革的新要求相比，职业教育教师队伍还存在着数量不足、来源单一、校企双向流动不畅、结构性矛盾突出、专业化水平偏低的问题，尤其是同时具备理论教学和实践教学能力的“双师型”教师和教学团队短缺，很大程度上制约了职业教育改革发展。

日前，人社部正式印发《“技能中国行动”实施方案》（以下简称《方案》），并提出“十四五”期间要实现新增技能人才4000万人以上。

“技能人才是支撑制造强国、质量强国、技能中国的重要力量。”常州工业职业技术学院高教所副所长胡彩霞说，《方案》的提出，回应了我国经济高质量发展对技能人才的现实需要——以培养高技能人才、能工巧匠、大国工匠为先导，带动技能人才队伍梯次发展，形成一支规模宏大、结构合理、技能精湛、素质优良的技能人才队伍。

社会大众对职业教育的认识仍存偏差

在常州市总工会相关部门负责人看来，进入新发展阶段，随着产业升级和经济结构调整，人工智能、物联网、大数据等技术的融合发展和广泛应用，对劳动者素质提出了更高要求。所以，迫切需要加快培养更多高素质的劳动者、建设一支宏大的技能人才队伍，满足我国经济社会高质量发展需求。

据统计，2019年，全国中等职业学校1.01万所，在校生1576.47万人，共招生600.37万人。高职院校1423所，在校人数1280.7万人，共招生493.6万。目前，中职、高职已分别占据我国高中阶段教育和普通高等教育的“半壁江山”。

不过，在胡彩霞看来，尽管职业教育规模越来越大，但技能人才培养与产业需求“两张皮”现象严重，招人难与就业难等问题依旧明显，供需矛盾仍非常突出。

胡彩霞告诉科技日报记者，从技能人才培养的现状来看，技能人才培养所面临的困难与不足，主要体现在几个方面：

一是职业教育与培训体系建设不够健全，职业教育对行业需求的适应性不强。

二是职业教育办学以政府为主，各方力量参与办学的积极性尚未充分激活。政府、行业、企业、院校及社会尚未建立系统高效的联动机制，技能人才培养缺乏可持续的教育与培训环境。

三是能够激发“技能成才”的社会氛围、配套政策有待完善。技能人才在城市落户、就业、发展以及收入待遇等与普通学历人才存在差距，是“技能成才”氛围营造的桎梏。

相关专家指出，目前职业教育师资队伍相对薄弱。与新时代国家职业教育改革的新要求相比，职业教育教师队伍还存在着数量不足、来源单一、校企双向流动不畅、结构性矛盾突出、专业化水平偏低的问题，尤其是同时具备理论教学和实践教学能力的“双师型”教师和教学团队短缺，很大程度上制约了职业教育改革发展。

更重要的是，社会大众对职业教育的认识还存在偏差。目前，许多人仍然持有职业教育地位不高、不如普通高等教育体面、学历文凭含金量不高等观念。

多措并举保障技能人才培养质量和待遇

记者注意到，《方案》强调“以培养高技能人才、能工巧匠、大国工匠为先导”，要求“强基础、优结构，扩规模、提质量，建机制、增活力”，并从技能人才培养、使用、评价、激励等环节入手，围绕“一体系、四行动”工作任务，提出20条具体举措。

同时，《方案》还明确提出，要提升技能人才待遇，探索推动面向技术工人、技工院校学生招录事业单位工作人员，拓宽技能人才职业发展空间；高级工、预备技师在就业、确定工资起点标准、职称评审等方面分别参照大学专科、本科学历；推动将高技能人才纳入城市直接落户范围，其配偶、子女按有关规定享受公共就业、教育、住房等保障服务。

胡彩霞认为，“十四五”期间要实现新增技能人才4000万人的目标，推动我国高技能人才队伍建设，必须稳定和扩大职业院校招生规模，吸引更多青少年走技能成才、技能报国之路，探索职教高考制度。

要强化职业技能培训力度，持续做好院校应届毕业生职业技能培训工作，高职院校继续做好面向退役军人、农民工、下岗职工、在岗职工等社会人员招生工作，健全终身职业技能培训制度。

胡彩霞还提出，在具体实施过程中，要畅通技能人才成长通道，完善与时代发展相适应的中国特色职业教育与培训体系，满足不同领域、不同阶段的技能人才学习与培训需求，全方位提升技能人才学历层次及社会地位，使他们能享受与普通学历型人才真正同等重要的公平待遇。

(责编：赵超、陈键)