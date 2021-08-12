袁于飞

原标题：全球极端高温和极端降雨将更加频繁

“气候变化已经在以多种方式影响着地球上每个区域，我们所经历的变化将随着全球升温而加剧。”日前，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第一工作组联合主席、中国气象科学研究院研究员翟盘茂告诉记者，IPCC第六次评估报告第一工作组报告《气候变化2021：自然科学基础》（以下简称“报告”）显示，人类活动影响日益加大、区域气候变化显著、极端天气事件更加频繁。

翟盘茂介绍，报告通过对14000多篇文献的综合评估，以最新的数据、翔实的证据、多元的方法提供了全球和主要区域当前气候变化状态、气候变化归因、未来气候变化趋势的评估结论，为加强风险管理和区域适应、减缓气候变化提供了重要的科学基础。

全球地表平均温度较工业化前高出约1℃

翟盘茂介绍，报告展示了迄今为止气候变化的成因，提供了人类对气候变化和极端事件影响的更深理解。同时，报告更加注重可用于气候风险评估的区域信息。

报告指出，目前全球地表平均温度较工业化前高出约1℃。从未来20年的平均温度变化预估来看，全球温升预计将达到或超过1.5℃。在考虑所有排放情景下，至少到21世纪中叶，全球地表温度将继续升高。预计全球持续变暖将进一步加剧全球水循环，包括其变率、全球季风降水以及干湿事件的强度。

翟盘茂表示，报告基于改进的观测数据集，对历史变暖进行了评估，并且在科学理解气候系统对人类活动造成的温室气体排放响应方面取得了进展。

整个21世纪沿海地区的海平面将持续上升

报告预估，在未来几十年里，所有地区的气候变化都将加剧，当全球升温1.5℃时，热浪将增加，暖季将延长，而冷季将缩短；当全球升温2℃，极端高温将更频繁地达到农业和健康的临界耐受阈值。

整个21世纪，沿海地区的海平面将持续上升，这将导致低洼地区发生更频繁和更严重的沿海洪水，并将导致海岸受到侵蚀。以前百年一遇的极端海平面事件,到本世纪末可能常年发生。

进一步的变暖将加剧多年冻土的融化，以及季节性积雪的损失、冰川和冰盖的融化、夏季北极海冰的损失。

海洋的变化，包括变暖、更频繁的海洋热浪、海洋酸化和氧气含量降低，都与人类的影响有明显的联系。这些变化既影响到海洋生态系统，也影响到依赖海洋生态系统的人群，而且至少在本世纪余下的时间里，这些变化将持续下去。

对于城市来说，气候变化的某些方面可能会被放大，包括高温、强降水事件造成的洪水和沿海城市的海平面上升等。

“气候变化的许多特征直接取决于全球升温的水平，但人们所经历的情况往往与全球平均有很大不同。例如，陆地升温幅度大于全球平均水平，而北极地区则是其两倍以上。”翟盘茂说。

人类的影响可能增加了复合极端天气事件发生的概率

“报告显示，人类活动增加了极端高温、降水、干旱和热带气旋发生可能性和强度。”翟盘茂说，报告首次对复合事件进行分析。例如，热浪和干旱事件的发生时间很接近，甚至是同时发生。这构成了一种特殊的风险，因为它们往往使受影响的区域在两次极端天气事件之间几乎没有恢复的时间。报告发现，自20世纪50年代以来，人类的影响可能增加了复合极端天气事件发生的概率。

北美、欧洲、澳大利亚、拉丁美洲众多地区、南部非洲的西部和东部、西伯利亚、俄罗斯到整个亚洲……地球上大部分地区已经在遭受高温极端天气（包括热浪）的影响。

“报告认为，随着全球温度的上升，极端高温天气发生的强度和频率都在迅速增加。”翟盘茂说，除了极端高温以外，极端降雨事件也将变得更加频繁，导致降雨量显著增加。

（本报北京8月11日电 本报记者 袁于飞）

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