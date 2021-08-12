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网红产品应将流量转化为口碑

尹双红
2021年08月12日08:00 | 来源：光明日报
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原标题：网红产品应将流量转化为口碑

　　北京玉渊潭公园樱花造型雪糕在社交平台走红，吸引众多游客前往购买；四川三星堆博物馆推出以青铜面具为原型的文创雪糕，一上市就销售一空。今年以来，造型多样、富于设计感的雪糕纷纷亮相，成为网络热议的对象。

　　雪糕成为网红，折射出消费观念的不断升级。敏锐的商家捕捉到日渐个性化、多元化的需求，加强产品研发与营销，将之快速转化为卖点。一支小小雪糕，承载着多元功能。

　　近年来，我国雪糕市场规模不断扩大。但应当看到，网红雪糕带动了行业发展，同时一些产品也面临着争议。有的产品只有高端的定价，没有与之相匹配的品质。部分网红雪糕在抽检中被查出菌群超标的消息，也引发消费者对卫生健康问题的担忧。此外，文创雪糕流行之后，大大小小的景区都竞相推出相似产品，落入低水平模仿、缺乏创新的窠臼。事实上，有的网红雪糕还没等到夏天结束，便悄无声息地退出了市场。

　　部分网红雪糕的“昙花一现”，引人思考。应当说，不少网红产品都有类似的营销路径：针对年轻人喜好开发设计产品，加强网络营销推广产品，特别是采用直播带货、在社交平台分享帖文等方式，吸引流量、刺激消费者购买。在这样的商业链条中，产品本身的品质和服务反而容易被忽视。因此，一些网红产品看似能在短时间内创造可观的销售业绩，却经不起时间的检验。

　　产品的走红，是一个口碑自然传播的过程。放松对品质的追求，专注走营销的捷径，无异于舍本逐末。就此而言，抓好质量、修炼内功，才是赢得消费者的长久之计。比如，柳州螺蛳粉受消费者热捧后，当地多措并举、形成合力，推动螺蛳粉从网红小吃一跃成为当地特色产业，带动了实体经济的发展。观察那些从网红流量中成功沉淀下来的产品，都离不开潜心耕耘、久久为功。

　　品质和服务才是影响企业生存发展的关键变量。网红经济等新业态、新模式，承载着群众的美好生活需要，关联着新的经济增长点。只有将网红流量转化为长红口碑，企业才能赢得消费者信任、收获市场份额，从而推动行业持续健康发展。

　　（原载于《人民日报》 作者：尹双红 摘编：项锋、杨心悦）

(责编：赵超、陈键)

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