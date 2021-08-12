李万祥

原标题：环保罚单不能一罚了事

一家吃了环保罚单的企业，最后因为检察机关的介入，该企业不仅免了加处罚款，而且企业负责人身上的限制消费令也得以解除。这是为何？检察机关为何出手相护？

日前，最高人民检察院发布了一起监督案例：山东某机械公司在畜牧设备生产加工项目中，环保设施未经验收即投入生产，违反了有关规定。对此，环保部门依法作出行政处罚决定。2020年2月，环保部门又向法院申请强制执行，法院予以支持，并对该企业采取了限制消费措施。

上述企业在受到行政处罚以后，以行政处罚决定违法、法院执行裁定错误为由，向检察机关提出监督申请。检察机关认为行政机关执法过程虽有瑕疵，但行政处罚决定已发生法律效力。值得注意的是，检察机关综合考虑机械公司已有效整改违法情形并通过验收，受疫情影响经营确有困难等因素，根据服务保障“六稳”“六保”和民营经济的政策要求，对该类企业予以保护。最后，环保部门与企业达成和解，企业也缴纳了罚款。

如今，上有中央环保督察利剑高悬，身边有12369环保举报监督，很少有企业敢公然干污染破坏环境的事。修订后的环保法实施6年多来，新增设的按日计罚、不设上限等强制措施让不少违法企业领了环保罚单，吃了苦头。

但对企业开环保罚单，不是为罚而罚、一罚了事。应当遵循实事求是的原则，具体问题具体分析。

这起监督案件给行政执法部门提了个醒：依法行政要牢固树立以人民为中心的理念，精准规范执法，尤其是疫情期间，更要灵活掌握政策善意执法，让企业活下来、留得住、经营得好。

在我国日益完善的法律制度体系中，民营经济享有的法律地位和权利都是明确且广泛的。依法平等保护民营经济，已经不是要各地制定多少民营经济发展促进条例的事，而是如何让已有的法律规定和政策得到切实平等的执行，于细微处见实效。只有把执法为民的好事办实、实事办好，才能不断增强民营企业获得感。

(责编：赵超、陈键)