人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

环保罚单不能一罚了事

李万祥
2021年08月12日08:02 | 来源：经济日报
小字号
原标题：环保罚单不能一罚了事

　　一家吃了环保罚单的企业，最后因为检察机关的介入，该企业不仅免了加处罚款，而且企业负责人身上的限制消费令也得以解除。这是为何？检察机关为何出手相护？

　　日前，最高人民检察院发布了一起监督案例：山东某机械公司在畜牧设备生产加工项目中，环保设施未经验收即投入生产，违反了有关规定。对此，环保部门依法作出行政处罚决定。2020年2月，环保部门又向法院申请强制执行，法院予以支持，并对该企业采取了限制消费措施。

　　上述企业在受到行政处罚以后，以行政处罚决定违法、法院执行裁定错误为由，向检察机关提出监督申请。检察机关认为行政机关执法过程虽有瑕疵，但行政处罚决定已发生法律效力。值得注意的是，检察机关综合考虑机械公司已有效整改违法情形并通过验收，受疫情影响经营确有困难等因素，根据服务保障“六稳”“六保”和民营经济的政策要求，对该类企业予以保护。最后，环保部门与企业达成和解，企业也缴纳了罚款。

　　如今，上有中央环保督察利剑高悬，身边有12369环保举报监督，很少有企业敢公然干污染破坏环境的事。修订后的环保法实施6年多来，新增设的按日计罚、不设上限等强制措施让不少违法企业领了环保罚单，吃了苦头。

　　但对企业开环保罚单，不是为罚而罚、一罚了事。应当遵循实事求是的原则，具体问题具体分析。

　　这起监督案件给行政执法部门提了个醒：依法行政要牢固树立以人民为中心的理念，精准规范执法，尤其是疫情期间，更要灵活掌握政策善意执法，让企业活下来、留得住、经营得好。

　　在我国日益完善的法律制度体系中，民营经济享有的法律地位和权利都是明确且广泛的。依法平等保护民营经济，已经不是要各地制定多少民营经济发展促进条例的事，而是如何让已有的法律规定和政策得到切实平等的执行，于细微处见实效。只有把执法为民的好事办实、实事办好，才能不断增强民营企业获得感。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
助力“绿色冬奥”！陕京四线天然气管道张家口市支线项目开工建设
　　人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，陕京四线张家口市支线项目10日在河北省涿鹿县张家堡开工建设。管道建成后供气可覆盖张家口地区冬奥会驻地及所有冬奥会场馆。…
人民银行：7月末社会融资规模存量302.49万亿元 同比增长10.7%
　　人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年7月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部