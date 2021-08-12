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人民币贷款7月增加1.08万亿元

金融支持实体经济力度不减

姚进
2021年08月12日08:03 | 来源：经济日报
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原标题：人民币贷款7月增加1.08万亿元

　　8月11日，中国人民银行发布的金融统计数据报告显示，7月末，广义货币（M2）余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点；7月份，人民币贷款增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元，社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。

　　“财政资金回笼力度加大，导致M2增速回落。”中国民生银行首席研究员温彬表示，7月是传统缴税大月，财政存款增加6008亿元，比去年同期多增1136亿元，相当于货币回笼力度增强，导致M2增速有所回落。

　　光大银行分析师周茂华同样认为，M2增速回落本质是存款放缓。7月是缴税大月，个人和企业缴税后相应存款会下降；同时，国内信贷环境收紧，经济活动放缓，企业和个人的投融资活跃程度有所下降，以及银行表外业务活动继续收缩等影响货币派生能力。整体上，M2同比增速仍处于合理区间（M2同比增速与名义GDP增速基本匹配）。

　　贷款新增结构反映出实体经济融资需求有所减弱。温彬认为，居民部门新增贷款的回落，主要是由于近期房地产调控政策持续升级加码，严厉打击短期贷款违规使用，按揭贷款额度也受到管控。企业部门新增贷款4334亿元，比去年同期多增1689亿元，但结构有所转差。企业中长期贷款新增规模仅有4937亿元，比去年同期少增1031亿元，为疫情发生以来的次低新增规模（去年10月为4113亿元）。企业短期贷款减少2577亿元，比去年同期多减156亿元，但票据融资新增1771亿元，比去年同期多增2792亿元。

　　社融方面，7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元；7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%，比上月回落0.3个百分点，为去年疫情以来的新低。

　　“新增社融低于预期，非标压降和政府债券发行偏慢是主要原因。”温彬表示，一是在防风险的政策要求下，影子银行和表外业务治理持续从严，表外融资继续呈现压降态势，7月委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票分别减少151亿元、1571亿元和2316亿元，比去年同期分别少减1亿元、多减204亿元和1186亿元。二是新增政府债券不及预期，今年政府债券发行进度明显慢于往年，7月政府债券融资仅有1820亿元，比去年同期少增3639亿元。三是新增表内贷款（人民币+外币贷款）亦有所回落，7月新增表内贷款8313亿元，比去年同期少增1384亿元。另外，直接融资（企业债券+股票）小幅波动，对社融回落的整体影响不大。

　　周茂华表示，7月社融信贷数据不及预期，反映国内经济活动略有降温，主要受几方面因素影响：一是大宗商品价格上涨，令部分中下游企业暂时陷入观望，从7月中小型制造业PMI进一步下滑可以看出；二是国内房地产调控趋严，居民中长期贷款明显下滑；三是散发疫情、极端天气等突发事件对国内经济活动的抑制。

　　“需要密切观察实体经济融资需求的变化。”温彬认为，新增贷款规模多于去年同期水平，体现了金融对实体经济的支持，但新增贷款结构体现了实体经济融资需求有所减弱。社融正处于筑底过程，社融回落体现了治理表外融资的大趋势，政府债券融资的明显偏弱，有望促进政府债券加快发行，从而对社融增速形成支撑；但去年社融基数逐渐走高，也意味着下一阶段社融增速大概率维持低位波动。宏观政策要坚持稳字当头，做好跨周期政策设计，保持流动性合理充裕，加大对制造业、中小微企业、普惠金融、绿色金融、科技创新等重点领域和薄弱环节的支持力度。

　　中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为，今年以来，国内稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，有效服务了实体经济持续恢复。从货币供应量看，在经济持续恢复的情况下，7月份M2、M1同比增速均明显低于去年，据此看并没有出现“大水漫灌”。从社会融资规模看，随着委托贷款、信托贷款、未贴现的银行承兑汇票这些表外融资持续压降，贷款在社会融资规模中的占比同比提高1个百分点，也表明了金融在有力支持实体经济。

(责编：赵超、陈键)

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