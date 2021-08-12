刘瑾

原标题：7月新能源汽车产销均创新高

中国汽车工业协会11日发布7月汽车产销月度数据。在汽车产销总体出现下滑的背景下，新能源车继续保持增长，拉动车市向新能源转型步伐。

数据显示，7月，我国汽车产销分别达到186.3万辆和186.4万辆，环比分别下降4.1%和7.5%，同比分别下降15.5%和11.9%。1月至7月，汽车产销量分别为1444万辆和1475.6万辆，同比分别增长17.2%和19.3%，增速较1月至6月继续回落。

中汽协副秘书长陈士华表示，从市场情况来看，7月汽车产销同比下降，主要影响因素为去年同期基数较高（与2019年同期相比仍呈现增长）；商用车受排放法规切换影响，产销同比下降明显；乘用车受芯片短缺影响产销同比下降，但降幅收窄。此外，国内局部地区洪涝灾害等极端天气以及新冠肺炎疫情复发也在一定程度上使生产和需求受到抑制。

商用车产销下降对车市产生较大影响。7月，商用车产销分别为31.5万辆和31.2万辆，环比分别下降18.8%和30.1%，同比分别下降33.2%和30.2%。在商用车主要品种中，与上月相比，货车和客车产销均呈下降，货车降幅更为明显；与上年同期相比，客车产销保持较快增长，货车下降较快。

乘联会秘书长崔东树分析称：“现阶段全球汽车供需缺口较大，芯片供给不足导致国内部分车企减产损失严重。部分车企近几个月批发端销量骤减，尤其合资品牌经销商订单需求和现有库存不匹配，继而导致零售端偏弱。”

相比大盘，新能源车市延续了火爆态势。7月，新能源汽车产销环比和同比继续保持增长，且双双创历史新高，分别达到28.4万辆和27.1万辆，环比分别增长14.3%和5.8%，同比分别增长1.7倍和1.6倍。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销均呈增长，插电式混合动力汽车增速更为明显；与上年同期相比，纯电动和插电式混合动力汽车产销继续保持迅猛增长。1月至7月，新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆，同比增长均为2倍，渗透率也提升至10%。

“新能源车与传统燃油车市场走势形成强烈的差异化特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。”崔东树认为，目前油价持续上涨，对传统车销售带来压力。同时，自主品牌A00级车持续放量，合资新能源新品持续推出，推动新能源车销售出现同比较大增长。

(责编：赵超、陈键)