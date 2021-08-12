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守住全年粮食丰收基本盘

刘 慧
2021年08月12日08:04 | 来源：经济日报
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原标题：守住全年粮食丰收基本盘

　　我们要绷紧粮食安全这根弦，坚决守住全年粮食生产基本盘，赢得全年粮食丰收主动权。从长期看，国家要持续加大投入，提高粮食综合生产能力，提高抵御极端天气等自然灾害的能力和防治病虫害的能力。此外，还应更好发挥农业科技的力量。

　　眼下正值秋粮生产关键期。离秋粮丰收到手，中间还可能会遇到洪涝、干旱、台风等气象灾害，以及农作物病虫害等考验。日前召开的中共中央政治局会议强调，要“抓好秋粮生产，确保口粮安全”。我们要绷紧粮食安全这根弦，坚决守住全年粮食生产基本盘，赢得全年粮食丰收主动权。

　　全球气候变暖已对我国农业生产和粮食安全造成影响，导致我国主要粮食作物生产潜力下降，不稳定性增加。今年我国区域性、阶段性洪涝灾害程度重于常年，河南特大暴雨、南方台风“烟花”登陆形成内涝，给秋粮生产造成不同程度损害。有关部门预计，今年玉米水稻病虫害偏重发生，如果田间管理不及时，会一定程度上影响粮食生产。

　　事实上，今年夏天全球多地发生高温、干旱、强降雨等极端天气，北美地区美国、加拿大等国家遭遇严重干旱，俄罗斯出现罕见高温，欧洲不少地方出现暴雨和洪水，印度因强降雨引发严重洪涝灾害，全球粮食减产风险显著增加。再加上航运价格上涨、全球流动性过剩等因素，全球粮价持续高位运行。这不仅会增加我国粮食进口成本，还会给国内带来输入性通胀压力，增加我国市场保供稳价压力。

　　当前全球疫情仍在持续演变，外部环境严峻复杂，国内经济恢复向好，但仍存在不稳固、不均衡风险。粮食安全是国家安全的重要基础，是我国经济社会发展的“压舱石”，是应对国内外各种风险挑战的“定海神针”。经过多年发展，我国基本实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”的粮食安全战略目标，粮食生产连年丰收，库存充足，谷物自给率超过95%，口粮自给率超过100%，把饭碗牢牢端在了自己手中，粮食安全形势总体向好。不过，我国粮食紧平衡状态并没有得到根本改变，粮食生产“靠天吃饭”的局面没有完全改观，抵御干旱、洪灾、台风、病虫害等自然灾害的能力仍然不够强，难以真正做到旱涝保收。

　　近一段时间，国内有些地方相继出现境外新冠病例关联的本地疫情，防汛抗旱工作也进入“七下八上”关键期。在做好疫情防控的基础上，争分夺秒全力以赴抓好防灾减灾，不误农时抓好田间管理。农业农村、应急、水利、气象等相关部门应加强沟通，做好分析研判，及时发布预警，强化应急值守，做到预判在前、防控在前，真正做到防患于未然。

　　从长期看，国家要持续加大投入，提高粮食综合生产能力，提高抵御极端天气等自然灾害的能力和防治病虫害的能力。加快旱涝保收、高产稳产高标准农田建设，开展土壤培肥改良、病虫害防治等工作，大力推广节水灌溉、旱作农业、抗旱保墒与保护性耕作等适应技术，加强培育高光效、耐高温和抗寒抗旱作物品种，逐渐改变粮食生产“靠天吃饭”的局面。

　　此外，还应更好发挥农业科技的力量。我国正在建立健全农业灾害预警与防治体系，今后应充分利用云计算、人工智能、5G、大数据等新兴技术，加强极端天气预报预警服务，提升农作物病虫害监测预警与防控能力，用科技力量提升改进传统农业生产方式，为粮食丰收注入更多科技含量。

(责编：赵超、陈键)

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