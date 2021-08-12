郭子源

原标题：理性看待商业银行利润快速增长

今年上半年，商业银行净利润同比增长11.1%，是在去年基数较小的基础上计算得出的，更得益于实体经济回暖的有力支撑。还应看到，随着需要核销的存量资产大幅减少，对银行净利润的消耗也相应减少。

最新公布的监管数据显示，今年上半年，我国商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%。反观今年一季度，商业银行净利润同比仅增长2.4%，一时间，“两位数增长”的商业银行净利润指标引发热议。

对此，有人不解或质疑——为何在企业经营恢复仍面临不确定性、国家大力推动金融机构减费让利的背景下，银行的净利润增速会高企？如果将去年的数据结合起来比较分析，就会发现这一质疑实属过虑。此次商业银行净利润“两位数增长”恰恰是实体经济回暖、前期加大不良资产处置力度、防范化解金融风险的有效反映。

首先，此次的“同比增长11.1%”是在去年基数较小的基础上计算得出的。2020年上半年，受突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重因素影响，我国经济遭遇严重冲击。2020年上半年，我国商业银行净利润同比下降9.4%。也就是说，由于去年的基数较小，应对工作有力，今年的同比增速快速上升在情理之中。

其次，此次净利润增速上升有实体经济回暖作为有力支撑。作为观察宏观经济走势的重要指标之一，商业银行净利润增速具有较强的顺周期性，在经济上行期，净利润增速高企，在经济下行期，净利润增速放缓甚至为负。2020年，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，在全球主要经济体中率先实现了经济正增长。进入2021年至今，国民经济持续稳定恢复，呈现稳中加固、稳中向好、稳中提质运行态势。今年上半年，国内生产总值同比增长12.7%，高于预期目标，其中二季度经济环比增速和两年平均增速均快于一季度，内生动力增强。

值得注意的是，创新动能发展壮大，新成果新主体不断涌现，新产业新投资快速扩张，新业态新模式持续拓展，展现出我国经济发展的强大韧性和旺盛活力。数据显示，2021年上半年，我国规模以上高技术制造业增加值同比增长22.6%；实物商品网上零售额同比增长18.7%；截至2021年6月末，我国累计建设5G基站96.1万个，占全球比重超过70%，5G终端用户达3.65亿户。

经济的稳定恢复也催生了有效的信贷需求。2021年上半年，各项贷款新增13.5万亿元，其中制造业贷款增加1.7万亿元，涉农贷款增加3.03万亿元；科研技术贷款同比增长23.7%，主要银行绿色信贷增加超过1万亿元；普惠型小微企业、民营企业贷款较年初分别增长16.4%、8.6%。

此时，可能还有人要问，经济稳定恢复是一个渐进过程，为何今年一季度商业银行的净利润同比增速仅为2.4%，二季度却出现了大幅反弹？

这里涉及一个关键问题，即防范化解金融风险对商业银行净利润的损耗。2020年，我国银行业加大了不良资产的处置力度，全年处置不良资产3.02万亿元，处置手段之一是核销，即从利润中拿出一部分用于冲抵信贷损失；同时，为了提前做足风险抵补准备，银行还需从利润中计提拨备，这些操作都会消耗利润，直接导致净利润增速下降。进入2021年特别是二季度，尽管银行业仍需继续做好不良资产处置，但需要核销的存量资产已大幅减少，对净利润的消耗也相应减少。

接下来，随着净利润的恢复，我国银行业将“轻装上阵”，不断提升金融服务实体经济能力，加大对重点领域重大项目的信贷支持力度，围绕改善经济社会薄弱环节加强金融服务，继续实施系列纾困政策，同时做好信贷风险管理，严防不良贷款集中反弹。

(责编：赵超、陈键)