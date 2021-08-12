齐 慧

原标题：大动脉更需细管理

目前，高速公路的效用仍未完全发挥，价格杠杆是解决交通压力的有效办法。交通运输部明确实施差异化收费后，须保证整体收费水平不提高。

《全面推广高速公路差异化收费实施方案》已公布一个多月，从落实情况看，各地积极性很高、动作很快。目前，除海南、西藏没有收费公路外，其他29个省份均已结合本地实际，实施了高速公路差异化收费。

交通是经济的血脉，高速公路更是其中的大动脉。目前，我国高速公路建设稳步推进，规模高居世界第一。不过，高速公路的效用仍未完全发挥，不同时段、不同路段车流量存在较大差异，有些高速公路不堪重负，有些运能却不饱和。

其实，从人们的生活习惯和交通特点来看，车流量存在高峰低谷，线路存在热门冷门是正常现象。比如，春运期间的火车客流量就存在很强的潮汐性，节前从大中城市涌出，节后涌入大中城市。城市交通也存在明显的早晚高峰、拥堵路段。

这种情况得不到解决会带来不利影响。一方面，降低了通行效率、浪费了道路资源、提高了物流成本；另一方面，高速公路运营方的收入受影响，将有碍后续的建设投入，不利于我国整体交通网络建设。

价格杠杆是解决交通压力的有效办法。春运期间冷门时段火车票打折、城市中心区差异化停车收费便是按上述思路推行实施，取得一定成效。

全面推广高速公路差异化收费，其目的也是通过价格杠杆，削峰填谷，引导高速公路车流量实现平衡。比如，山西省对天大高速公路等5条路段，在8时至20时给予货车通行费30%的优惠，在20时至次日8时给予货车通行费70%的优惠，吸引货车司机在夜间车辆较少的时段通行，平衡不同时段的流量差；浙江对通行钱江隧道的5轴、6轴货车实施12%的通行费优惠，吸引临近压力较大线路上的车辆从这里通行，平衡不同路段间的流量差。

从实践情况看，实施差异化收费，将促进试点区域和路段交通量分布趋于均衡，路网运行效率明显提升，货车运输成本有效降低，公路投资者合法权益得到有效保障。总的来说，实现了多方共赢。这也是各地积极推动方案落地的原因。

当然，高速公路差异化收费也不是一改了之。首先，作为一项提效、惠民的措施，交通运输部明确实施差异化收费后，要保证整体收费水平不提高。在具体制定规则和实际实施时，更要秉承该原则，不增加群众负担。同时做好公示，让使用者明白规则，好算账、算好账，从而选择更加合理的出行路线和时间。

其次，要做好保障。差异化收费实施后，原本车辆稀少的时段和路段车流量会因为收费的降低而增加。相关的各种保障也要及时跟上，道路清扫、物资供给、灯光保障、应急准备等环节都要根据实际情况重新谋划安排，确保不出现新的问题。

第三，要不断根据实际情况对方案进行调整。从落实方案的具体情形看，各地差异化收费因车型、路段、出入口、时段和方向不同，收费标准均有所不同。不管何种原则，目的都是均衡流量、提高效率。随着差异化收费的落地，车流量会发生一定变化，也会出现新的情况和动向，各地要根据变化随时调整收费标准，不断总结经验，修正差错，确保流量动态平衡，让高速效用真正发挥出来，群众真正得到实惠。

(责编：赵超、陈键)