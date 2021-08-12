周 琳

原标题：外资独资公募基金公司再扩容

近日，中国证监会核准设立富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“富达基金”），对公司章程草案无异议。这是继贝莱德之后，又一外资机构获准在我国境内设立独资公募基金管理公司。

富达亚洲控股私人有限公司是富达国际在亚太区的经营实体，后者是一家以共同基金管理为主的投资管理公司。富达国际是继贝莱德、路博迈之后，第3家提交公募基金公司设立申请的外资机构。

2019年10月，中国证监会宣布自2020年4月1日起取消基金管理公司外资股比限制。2020年4月1日，中国证监会官网公示，贝莱德与路博迈已经提交了公募基金管理公司设立资格审批申请，为第一批递交申请的两家外资资管机构。随后，富达正式向中国证监会提交外商独资公募基金牌照申请。

2020年8月21日，贝莱德基金成为我国境内首家获准设立的外商独资公募基金公司。今年6月11日，贝莱德发布消息称，中国证监会已向贝莱德基金管理有限公司颁发了业务许可证，批准贝莱德以公募基金管理公司的形式开展业务活动。

随着我国对外开放的加速，外资也在加速“抢滩”中国市场，深度开拓相关业务。证监会近日依法核准高盛高华证券有限责任公司通过收购北京高华盛泽投资管理有限责任公司从事另类投资业务（限于参与科创板、创业板跟投）。

另据证监会最新公布的名录显示，今年7月份新批准了12家合格境外机构投资者（QFII）资格。证监会新闻发言人日前表示，中国推进改革开放的基本国策坚定不移，金融对外开放的力度会不断加大。下一步，将继续推出更多务实的开放举措，推动中国资本市场高质量发展。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，外资积极申请公募基金牌照，是对我国资本市场和资管行业发展前景的长期看好。外资进入公募基金对行业的影响是机遇与挑战并存，将有助于证券行业打造良性竞争环境，倒逼国内大型金融机构提升综合实力。

川财证券研究所所长陈雳表示，中国资本市场对外开放的步伐依然坚定，高水平对外开放是我国资本市场迈向成熟的重要标志。要做好对外开放，一方面要汲取国际机构先进的管理制度和经验，推动国内证券市场深化改革；另一方面要推动上市公司高质量发展，因为吸引外资流入的核心还是在于优质的企业。

(责编：赵超、陈键)