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一元钱“绊倒”大超市

佘颖
2021年08月12日08:08 | 来源：经济日报
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原标题：一元钱“绊倒”大超市

　　一般来说，经常网购的消费者会注意产品能否包邮，但网购要收1元包装费，这事儿还挺新鲜。

　　近日，永辉云创科技有限公司因在其运营维护的微信小程序“YH永辉生活+”中，未事先征得消费者同意，对每笔订单收取1元包装费，被上海市徐汇区市场监督管理局认定“强迫消费者购买商品或者接受服务”，没收违法所得8059.2元，罚款3.22368万元。

　　行政处罚决定书显示，永辉云创科技有限公司自2021年1月1日起至2021年2月28日，通过微信小程序“YH永辉生活+”，对201480笔订单收取包装费，违法所得8059.2元。

　　未征得同意，收取1元包装费，永辉超市该不该罚？收的1元包装费，永辉超市该不该退？

　　该不该罚

　　8月10日，记者登录“YH永辉生活+”小程序发现，目前，对送货上门的订单，永辉云创除了收取6元配送费，依然还要收取1元包装费，且为默认选项，无法取消或更改。同样从事社区生鲜业务的叮咚买菜、美团买菜在近似消费金额前提下，不仅没有收取任何包装费，连配送费也免了。

　　北京阳光消费大数据研究院执行院长、中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，“YH永辉生活+”收取的这笔包装费，实际上相当于消费者在超市购物时买了一个塑料袋。“但在超市结账时买塑料袋，通常由消费者主动提出，且可以根据商品数量选择买大买小。‘YH永辉生活+’没有让消费者选择，这属于侵犯了消费者的知情权与选择权。”陈音江说。

　　公开资料显示，永辉云创为永辉超市2015年6月内部孵化的新零售业务平台，旗下业务形态包括超级物种、永辉生活、永辉到家等。目前，永辉超市持有永辉云创46.6%的股权，是永辉云创的控股股东。今年3月份，永辉云创还曾因生产、销售以不合格产品冒充合格产品，被上海市市场监督管理局没收违法所得0.437168万元，罚款2.9400万元。

　　对此次永辉云创被处罚，多数网友表示未告知的收费不合理，同时吐槽外卖平台也是默认收取包装费。

　　对此，陈音江认为，企业有经营成本，在不违反现有法律的情况下，可收取合理成本费用，关键应该让消费者做选择。

　　该不该退

　　目前，永辉云创在“YH永辉生活+”小程序的包装收费一栏，以二级菜单方式呈现了一则声明，称永辉超市高度重视“收取1元包装费”的问题，正在紧急优化商品包装服务及收费规则。对给消费者带来的不便及其引发的社会关注，表示诚挚的歉意。

　　从这段声明可以看出，永辉云创被罚后，已经意识到了自己的错误，也将做出整改。但可能是技术原因，截至8月10日晚10时，修改版本还没有上线。8月11日下午，记者再次查看时，小程序已做修改，取消了包装费。

　　同时，永辉云创还表示，根据国家“限塑令”相关法律法规及政策要求，永辉有义务推广、使用可降解包装袋。以此推测，永辉使用的包装袋应该是可降解的环保袋。

　　记者咨询了1688网站上的商家，得知超市常用的单面单色可降解大号塑料袋批发价约1毛一个。这就意味着如果不计算运费，“YH永辉生活+”向消费者收取的1元包装费比成本价贵了9倍。

　　对于消费者被收取的1元钱，上海市消保委提出，消费者合法权益受到了侵害，涉事企业有义务改正错误，对消费者做出赔偿或者补偿。

　　如果永辉确实认识到“未经消费者同意，收取1元包装费”是错的，应考虑把这1块钱退还给消费者。

　　“行政处罚和民事赔偿是两回事，行政处罚不能代替民事赔偿。”陈音江也认为，既然监管部门已认定这1元包装费是通过违法方式收取的，或者说是以损害消费者合法权益为手段收取的，那么，消费者就有依法获得赔偿的权利。不说加倍赔偿，至少应主动退还收取的1元包装费。

　　专家还表示，退费工作应由“YH永辉生活+”后台自动完成，因为消费者一般不会特意去找超市退1元钱，用技术手段主动进行批量退款并不难。

　　8月11日，永辉超市向上海消保委表示，将通过小程序主动为消费者返还1元包装费。

　　错在哪

　　“YH永辉生活+”收取1元包装费，有没有成本考虑？可能有，但并不大，企业可以内部消化。毕竟其社区生鲜同行、各大电商平台，甚至连淘宝个人卖家很多都没有向消费者收取包装费，顶多收个运费，偌大的永辉超市不可能负担不起包装袋成本。

　　有没有多赚点钱的小心思？可能也有。社区电商竞争这么激烈，各种补贴已经把利润压得极薄。每单悄悄向消费者多收1块钱，两个月20万单，一年下来就是120万元。产品经理可能舍不得这笔收入，但永辉超市不该这样跟消费者算账。

　　永辉超市割舍不下1元包装费，最可能的原因是这家老牌超市在向线上过渡时，还背着线下商家的思想包袱，没有迈过惯性思维的门槛。

　　跟大多数传统超市一样，永辉超市在线下一直收包装袋费用。线下大袋子1元，线上也是1元，可谓“线上线下同价”。但不同之处在于，线下购物时，消费者有选择的权利，很多消费者还会自带购物袋，而线上消费者被剥夺了选择权，只能默认购买。

　　更重要的是，线上消费场景中，这几年包装袋的市场价几乎都是免费，“YH永辉生活+”打破了这一惯例，又没有提供超过同行的服务，很容易引起消费者抵触。这一点，可能是“YH永辉生活+”当初设计包装费时没有考虑清楚的问题。

　　商家在向新业务形态转型中有成本压力，从支持新业态发展的角度看，在不违反现有法律情况下，可适当收取合理成本。但是在此过程中，应切实保障消费者的知情权与选择权。

　　包装是否一定要收费，也值得商榷。有消费者提出，超市送货可以不用塑料袋，用布袋把商品送过来，配送员再把布袋带回超市，循环利用。举措是否可行，也值得探讨。

　　互联网思维的本质是创新，是找到消费者的痛点，成为产品创新的源泉。如果沉浸在过去的思路中看转型，既没学到新的优势，又带着旧的束缚，看似身子进门了，但脑袋还在门外边，这样的转型恐怕很难成功。这一点，永辉超市更值得认真琢磨。

(责编：赵超、陈键)

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