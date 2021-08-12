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鸡蛋期现货价格为何会背离

祝惠春
2021年08月12日08:08 | 来源：经济日报
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原标题：鸡蛋期现货价格为何会背离

　　在贵州铜仁市大龙经济开发区一家养殖企业，工人在精选鸡蛋。 胡攀学摄（新华社发）

　　最近，不少消费者发现，菜市场里的鸡蛋变贵了。农业农村部数据显示，7月以来，全国鸡蛋批发价格持续上涨。统计显示，最近一个月涨幅已超20%。

　　鸡蛋期货也是行业价格风向标。鸡蛋收购价和批发价快速上涨的同时，鸡蛋期货价格却持续震荡下行。到底是什么原因，造成鸡蛋现货价格和期货价格的背离？

　　记者在采访中了解到，鸡蛋消费有季节性规律，每年7月和8月蛋价几乎都上涨。“三季度，工业备货、中秋节及国庆节的节日需求，再叠加9月开学季的需求提振，鸡蛋现货处于供需紧平衡状态。”光大期货农产品研究员孔海兰接受经济日报记者采访时表示，近期鸡蛋现货价格的反弹，符合鸡蛋价格季节性规律。一般来看，鸡蛋现货价格会从7月开始反弹，到中秋节前是全年最高点，价格涨幅在1.5元/斤至2元/斤。

　　“鸡蛋现货及期货走势符合历史同期走势。”一德期货生鲜品事业部分析师侯晓瑞表示，现货上涨的原因，主要由供求关系决定。

　　从供给情况看，今年上半年全国产蛋鸡存栏量处于下跌趋势之中。由于玉米价格处于近十年来的高位，导致蛋鸡养殖成本较高，蛋鸡养殖利润依然薄弱。7月开始，产蛋鸡存栏量企稳，但仍维持偏低位置。加之进入7月份，天气逐步炎热，蛋鸡进入歇伏期，产蛋率下滑，进一步导致鸡蛋供给减少。

　　另一方面，洪涝灾害及疫情等多种因素也推动现货大幅上涨。尤其在鸡蛋各环节库存偏低的情况下，部分地区居民备货热情较高，导致局部地区现货价格率先上涨，进一步推动全国蛋价上涨。不过，需要注意的是，疫情也会对集中消费产生抑制作用，形成后期蛋价上涨动力不足的情形。

　　一位鸡蛋批发商告诉记者，从季节角度看，待到9月温度下降后，蛋鸡产蛋率会逐步回升，鸡蛋供给稳步增加，预计鸡蛋价格到时会迎来季节性下跌。

　　在期货市场，当前鸡蛋期货主力是9月合约。今年上半年，鸡蛋期货9月合约走势高位震荡。但进入7月份，鸡蛋期货挤出升水，期货价格在7月份初开始走弱，在月中开始低位震荡。

　　对于这一走势，侯晓瑞分析，年初期货市场预测今年产蛋鸡存栏量处于历史偏低位置，供需紧平衡，所以给予的升水偏高。数据显示，7月全国产蛋鸡存栏量为11.719亿只，环比跌幅1.02%，同比跌幅9.64%。

　　但是，随着鸡蛋期货8月合约进入交割月，期货价格向现货价格靠拢，期货价格走势基本与现货价格走势同步。而作为主力合约的9月合约则包含了市场对中秋节后季节性回调的预期，因此反而弱势震荡。

　　“其实，每年8月现货上涨行情中，期货大都会提前走出节后下跌行情，9月合约逐步由升水转变为贴水状态。”侯晓瑞表示，目前9月合约贴水现货500点左右，基差基本与历史同期水平相当，无明显偏差，期货预计仍会维持区间震荡为主，无明显大涨大跌动力。“期货与现货价格不同步，反映了投资者并不看好鸡蛋未来的价格。”一位鸡蛋期货投资者告诉记者。

　　关于后市，侯晓瑞认为，鸡蛋现货价格在8月份仍会有上涨空间，后续主要关注现货上涨的高度和持久性是否超过市场预期。按照规律，元旦、春节鸡蛋需求将达到全年次高点。在其他因素不变的情况下，届时鸡蛋需求将出现季节性增加。孔海兰预测，8月末受需求减少影响，现货价格可能会进入季节性回落趋势中。

(责编：赵超、陈键)

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