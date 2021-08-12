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住房和城乡建设部：严控城市更新中大拆大建

王优玲
2021年08月12日08:10 | 来源：新华社
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原标题：严控城市更新中大拆大建

　　记者11日从住房和城乡建设部获悉，为指导各地积极稳妥实施城市更新行动，防止沿用过度房地产化的开发建设方式、大拆大建、急功近利等问题，住房和城乡建设部研究起草了《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》，并于日前向社会公开征求意见。

　　通知指出，实施城市更新行动，要顺应城市发展规律，尊重人民群众意愿，以内涵集约、绿色低碳发展为路径，转变城市开发建设方式，坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主，严管大拆大建，加强修缮改造，注重提升功能，增强城市活力。

　　近期，各地积极推动实施城市更新行动，但在推进过程中，出现继续沿用过度房地产化的开发建设方式、大拆大建、急功近利的倾向，有些地方随意拆除老建筑、征迁居民、砍伐老树、变相抬高房价、提高生活成本，产生新的城市问题。

　　根据通知，在“坚持划定底线，防止城市更新变形走样”方面，要求严格控制大规模拆除，原则上老城区更新单元（片区）或项目内拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%；严格控制大规模增建，原则上更新单元（片区）或项目内拆建比不宜大于2；严格控制大规模搬迁，更新单元（片区）或项目居民就地、就近安置率不宜低于50%；确保住房租赁市场供需平稳，统筹解决新市民、低收入困难群众等重点群体租赁住房问题，住房租金年度涨幅不超过5%。

　　在“坚持应留尽留，全力保持城市记忆”方面，要求保留利用既有建筑，保持老城格局尺度，延续城市特色风貌。

　　在“坚持量力而行，稳妥推进改造提升”方面，要求加强统筹谋划，不忽视地方实际和居民意愿，不头痛医头、脚痛医脚，不运动式、盲目实施城市更新；探索可持续更新模式，不沿用过度房地产化的开发建设方式，不片面追求规模扩张带来的短期效益和经济利益；加快补足功能短板，不做穿衣戴帽、涂脂抹粉的表面功夫，不搞脱离实际、劳民伤财的政绩工程和形象工程；提高城市安全韧性，不重地上轻地下，不过度景观化、亮化，不增加城市安全风险。

　　意见反馈截至2021年8月20日。

(责编：赵超、陈键)

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