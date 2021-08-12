王立彬、胡璐

原标题：世界大象日：守护“野性的呼唤”

八月九日，象群在云南省玉溪市元江县境内的一处高速路桥下短暂停留。 新华社记者江文耀摄

8月12日是第10个世界大象日。此时，一度北移近500公里的云南亚洲象群已成功跨过南归的最大障碍元江，堪称世界大象日里的一条好消息。

设立世界大象日，就是为了呼吁人们关注陷于困境的非洲象和亚洲象。全球气候异常、人类活动加剧，特别是盗猎行为严重威胁着大象生存。大象等大型野生动物是生物多样性的重要标志，拷问着人类与自然的相处之道。

工业革命以来，人类大量占据原本属于野生动物的栖息环境，全球野生动物特别是大型野生动物种群显著衰退，加快进行的工业化城市化使野生动物面临生存威胁。

由于农耕文明和天人合一理念，我国境内一直有大型野生动物生存。近年来随着我国对自然生态和野生动物保护力度加大，一些地区大型野生动物种群呈现缓慢增长趋势。我国积极推进生态保护红线工作，加快建立并完善自然保护地制度体系，推动东北虎豹、大熊猫等国家公园建设。云南的亚洲象、新疆的雪豹、东北的东北虎等被目击次数越来越多，成为全球瞩目的生物多样性保护中国实践成效。

越是大型野生动物，面临的生存困境越大。联合国环境规划署近日发布《共享的未来——人类与野生动物共存的必要性》报告强调，“人兽冲突”影响世界七成以上野生猫科动物以及其他陆生海洋食肉动物，还有大象等大型食草动物的生存。

人与自然是生命共同体，人类与动物也共享一个地球。野生动物真正的家在野外，保护它们的最好方式是保护它们的自然家园，正如杰克·伦敦小说里表达的：这是野性的呼唤，也是人性的呼唤。

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