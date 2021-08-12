原标题：税风点墨 绘就共同富裕美丽画卷

共同富裕，大有“柯”为！近年来，为助力共同富裕示范区建设，衢州市柯城区税务局坚持党建引领加速服务升级，充分激发产业内生动力，为描绘柯城四省边际社会主义现代化先行区新画卷，实现共同富裕注入“税力量”。

建好“心驿站”，铺就乡村产业致富路

“这就是我们面条的制作过程，这样的面条煮起来筋道好不糊汤哦……”在柯城区沟溪乡德门龙手工面坊，千万条挂面悬于杆上，随风而动，远望而去就像“面帘”，面坊的第四代传人陈家胜正在手机前做直播销售。

农民当主播，手机变农具，直播成农活，村播产业正成为推动农村经济发展的有力抓手。上半年，“面条掌柜”陈家胜一次在线直播，售出面条近1000斤，销售额约8000元。伴随销售规模的不断扩大，场地面积就成了提升产量的掣肘。眼下，他正准备利用流转来的10亩土地，进行厂房二期建设，但资金缺口一直困扰着他。“这200万真是及时雨啊，我们可以安心扩建生产了”面对上门授信的税务、银行工作人员，陈家胜激动的说道。

原来，为帮助乡村进一步打响产业品牌，让特色产业成为推动共同富裕示范区建设的重要基石，柯城区税务局和柯城农商银行依托农商银行“丰收驿站”网点，坚持党建引领，下沉党员服务，想群众之所想，急群众之所急，打造全新的“穗农心驿站”。驿站借助税收大数据平台，以纳税信用等级为依据，推出支持“共同富裕”专项贷款2亿元。截至目前，该局在有产业基础的乡镇共设立“穗农心驿站”7个，为从事村播、彩陶、农产品生产销售等62户乡村企业发放专项贷款5000余万元，已成为激发农村产业活力的重要支柱保障措施。

打好“模块牌”，走出先进制造创新路

6月18日，集高端轴承研发、生产、销售于一体的先进制造企业——浙江金沃精工股份有限公司正式在深圳证券交易所挂牌上市。金沃股份的上市是柯城区税务局“模块化”管理服务助力制造业产业高质量发展的缩影。

“公司上市路复杂且艰辛，我们对很多政策理解不够清晰，感谢税务、海关、金融等部门在我们上市路上给予的政策辅导，下半年我们还能享受研发费用新的税惠礼包呢！”金沃精工财务总监陈雨霏在接受记者采访时表示。

向智造要活力，以创新拓市场。据悉，为助力辖区制造业走出创新路、特色路，柯城区税务局在“网格化”管理的基础上集成构建“模块化”服务机制，在管理服务上实现偏平统一、打通融合，统筹联动，可以第一时间了解企业涉税需求，第一时间解决企业涉税难题，从而实现助企对接上更精准、更高效。上半年在“模块化”服务机制的带动下，及时解决纳税人涉税难题318个，各项涉税业务办理时限较之前提升50%,得到了广大纳税人、缴费人的认可和点赞。

架好“连接桥”，蹚出美丽社区未来路

在流水潺潺的大俱源溪畔，一幅幅色彩艳丽的农民墙画，与村子周围的青山绿水相映成趣，这就是柯城区余东乡村未来社区的美丽画卷。

“一花独放不是春，百花齐放春满园”如何利用好余东“一幅画”的优势资源，在帮助配套文创产业融入余东发展中发挥税务优势，展现税务作为是柯城区税务局扛起担当、牵线架桥助力共同富裕的实践指南。

“今年我们研学收入可以突破200万元，实现公司和村集体收入双翻番。”衢州市余东研学旅游有限公司负责人姜利军如是说。

据悉，余东研学就是在柯城区税务局党员志愿服务队助力下，成功帮助金色假日旅游与余东村政府协作共同设立研学公司实现企业和村集体双盈利的一个典范。在此基础上，在柯城区税务局利用税收产业大数据精准匹配下，已帮助民宿、彩陶制作、创意咖啡等10余家文创企业成功入驻余东，成为余东未来社区新网红打卡点。

“接下来，我们将聚焦税务职能，在宣传落实好各项税费优惠政策基础上，加强部门联动，在探索推进共同富裕跃升路径中展现更多税务担当”柯城区税务局负责人陈兴华接受采访时表示。（詹迅乔）

(责编：赵竹青、陈键)