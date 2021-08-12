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商户“拥抱”商贸新模式 期待迸发新活力

2021年08月12日08:16 | 来源：新华网
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原标题：商户“拥抱”商贸新模式 期待迸发新活力

　　商贸物流是京津冀协同发展的先行领域。要加紧业态转移，坚定有序推动区域性批发市场全部疏解腾退。顺应新形势，商户如何选择商贸新市场？什么是吸引商户的关键因素？商户们又有哪些新的期待？

　　交通便捷是关键 商户渴望拥抱电商新消费

　　商户“选新家”，意味着要面对新的环境，培育新的市场，适应新的生活。这不但需要承接地具备交通、物流、各项配套服务等优势，更需要在数字化运营模式转型升级等方面提供有力支持。

　　凭借优越的区位和便捷的交通，河北固安永定城（京津冀固安国际商贸城）成为商户缪先生的优先选择。高速上，从固安经大广高速40分钟可抵达北京主城区。铁路上，京雄城际设固安东站，进京仅需15分钟。“等今年底京雄高速北京段正式开通后，固安通达北京和雄安主城区时间将缩短至30分钟。”

　　除交通外，承接方如何利用数字化运营模式转型升级，帮助商户拥抱新模式助推业绩提升是大家更加关注的因素。采访发现，商户们对利用直播电商、社交电商、跨境电商等新消费渠道开拓市场的渴望较为强烈，但受限于能力不足、新零售人才短缺、无法单独与大型电商平台对接等因素的制约，亟需承接项目建立系统的赋能平台带动商户实现转型。

　　新理念新模式大势所趋 全方位赋能至关重要

　　“十四五”期间我国线上的消费需求将进一步提升，消费习惯转变将加速商家对于直播电商等新零售的布局，传统的服装供应链模式也迎来创新转型的机会。

　　对此，DCCI互联网研究院院长、工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮说，“线上线下产品的差异化，商户自我管理的数字化，上下游供应链的协同化，线上推广营销模式等诸多方面，都需要专业经验积累，商户很难实现自我转型。这需要承接地提供完整的产销协同平台，进行全方位的数字赋能。”

　　国家行政学院电子政务专家委员会副主任、国家信息化专家咨询委员会委员汪玉凯认为，商户自身力量薄弱，无法直接与各大电商流量巨头对接，需要承接平台进行有效组织，以项目方平台与流量巨头对接申请各项政策扶持，承接平台还需要有金融支持等方面的设计，帮助商户尽快适应新的环境，借助新模式新渠道手段壮大。

　　“数字化供应链产销协同”成吸引商户核心抓手

　　8月3日发布的《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》中明确，要把培育壮大数字化时代的新型市场力量作为重要目标，推动数字技术创新链和产业链对接融合。方案指出，要“推动服务业等各行业企业数字化转型”“促进各行业产供销智能化、协同化发展”。

　　在位于首都环线高速内的河北固安县，永定城（京津冀固安国际商贸城）凭借其得天独厚的区位交通优势，成为了一些商户重点考量的目的地。项目所提出的“打造数字化供应链产销协同平台”策略，正成为其在产业承接过程中最具吸引力的核心抓手。

　　作为河北省重点打造的数字化新经济项目，永定城为入驻商户描绘了一张“一平台两中心”的数字化发展蓝图。其相关负责人表示，“我们在‘数字新商贸’基础上进一步优化升级，以国内服装流通行业首家数字化供应链产销协同平台为载体，瞄准新消费、新零售，打造‘新零售流量中心’和‘优质货品中心’，帮助入驻商户尽快分享互联网发展红利。”

　　“具体来讲，会通过致力于打造北方最大的直播基地，引入MCN机构，培养吸引大量主播团队，帮助商户直播带货。通过平台交易数字化在线化，帮助商户对接短视频、直播、社交电商、跨境电商等全渠道流量平台，实现流量与货品的海量对接，形成从款式开发设计、工厂生产、渠道分销、消费者购买每个环节的高效协同。”

　　值得注意的是，针对想做直播的商户，永定城还将提供培训服务，通过流量扶持、技术服务费减免、运营支持等方式助力商家链接流量，提供一站式直播解决方案。针对有资金需求的商户，永定城将引进传统银行和互联网银行及产业基金，提供小微金融及供应链金融服务。

　　大协同、大发展。据介绍，接下来，永定城将积极为商户搭建桥梁，确保商户落得下来、发展得好，带动传统商户积极拥抱新消费、新零售，线上线下融合发展的同时，带动区域产业转型和发展，致力于将固安打造成京津冀数字示范区。

(责编：赵超、陈键)

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