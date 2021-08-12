人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

精耕细作“屏上经济” 数字化铺就汽车消费振兴路

 许亚杰
2021年08月12日08:20 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：精耕细作“屏上经济” 数字化铺就汽车消费振兴路

　　有人说，现在汽车企业销售部门问得最多的一句话，就是“有没有热点和流量”。但在一汽-大众汽车有限公司（商务）副总经理、一汽-大众销售有限责任公司总经理郭永锋看来，事情并没有这么简单。

　　“无论是集客效果还是市场传播力度，如果不解开内容传播链条上的每一个难点，如果没有流量，就会很难去谈改善改进，也很难让用户心情愉悦地认识和了解我们。”近日，在接受媒体采访时，郭永锋坦言，由于人们生活持续数字化，汽车企业需要更加精耕细作地处理每一份数据和流量。

　　中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8540万，互联网普及率达70.4%。从抵御新冠肺炎疫情、助力疫情常态化防控，到消费者与商家共享“屏上经济”红利，数字化技术对人们生活的影响之大显而易见。

　　在市场迷雾中练好精细化“内功”

　　统计数据显示，今年上半年，一汽-大众取得了超过107万辆的销量成绩（含奥迪进口车），市场占有率约为10.4%。

　　“今年汽车消费市场的确充满不确定性。”郭永锋介绍说，今年上半年，一汽-大众同比增长22.5%，“实际上我们在一季度的增长非常快，但后面几个月被汽车芯片供应拖了后腿”。

　　“从今年年初开始，汽车芯片在主流渠道可能涨了5-10倍，某些非主流渠道甚至可能涨了10-20倍。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析称，预计“缺芯”会在8、9月逐步缓解，汽车芯片的价格也会逐步降下来。

　　据介绍，今年上半年，芯片供应量与一汽-大众的需求量存在巨大差距，近乎等于一座整车工厂的半年产量。

　　当“缺芯”叠加疫情反复，充满更多不确定性的生存环境下，企业对各个模块的投入会越来越谨慎，市场营销自然也不例外。

　　“芯片问题可能给我们带给了一些挑战，但也提供了一些机遇。尤其当我们站在汽车行业转型变革的关键时刻，这次调整给了我们一个机遇，去做一些新的尝试。”郭永锋在团队内部强调说，无论短期调整还是长期规划，都要一致进行精益化思考。

　　以经销商库存为例，一汽-大众大众品牌的厂家库存降到了0.1，在途库存为0.2，经销商库存降至0.6。“6月一汽-大众大众品牌的全部厂家库存只有8000辆，这说明我们的销售体系向着更加精益化的方向发展。”他表示，库存情况决定了接下来能否保持健康的经营姿态。

　　当然，要达到这一目标不仅需要实现更高水平的生产和供需管理，还需要与经销商加强沟通，步调一致。“销售体系的变革是一件挺不容易的事。一家车企的销售网络可能有上千家经销商，他们的情况千差万别，每位投资人的经营的策略也都不尽相同。”他感慨说。

　　为了有效调研市场和加强与经销商、投资人的沟通，郭永锋今年上半年几乎有一半的时间都在各地出差。“面对巨大的产业转型变革压力，大家一定要有共同的心态、共同的目标，采取共同的策略。”

　　除了通过精耕细作让订单体系、物流体系、周转体系变得更加精益化，一汽-大众大众品牌还在今年上半年推出了3款重磅车型——全新数字高尔夫GTI、ID.6 CROZZ和揽境。

　　“现在的汽车已经不只是一辆车，而是代表了一个场景。”郭永锋笃定地说，要想精耕细作“屏上经济”，就必须去“围绕车的使用场景来构建用户生态”。

　　通过推出ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ的契机，一汽-大众加快了部分展厅的数字化改造。据统计，改造完成后，每位用户平均在店滞留时间比原来增长了30%。

　　针对过去线上销售线索转化率偏低的问题，郭永锋率领团队进行了更精细化的数据处理。“我们要学会分析数据，看到哪些是真实用户，让销售线索更有效率。即便都是有效线索，其中也有成熟度上的细微差距，需要分门别类地处理。”

　　在他看来，随着购车人群日趋年轻化，汽车消费的智能化、电动化、网联化和个性化需求飙升。同时，消费升级也是国内汽车消费的新趋势，更大、更豪华、能够满足更多使用场景的车型将会更受青睐。“我们的全新旗舰级SUV揽境正是基于这一洞察而推出的新车。”郭永锋说。

　　“远超想象的变化”呼唤更大力度的“守正创新”

　　“汽车消费的变化可能远超我们企业的想象。”在郭永锋看来，汽车消费者这几年发生了有史以来最深刻的变化。

　　一方面，互联网深刻改变了中国消费者的购物习惯和决策路径；另一方面，在新一轮技术革命，尤其是数字化智能技术的驱动下，汽车在智能化、网联化、电动化等方面迎来了全新升级。

　　正如经济学家马光远所说，新能源、智能化和数字化不仅没有淘汰汽车行业，而是极大加速了汽车世界的进程，“汽车将不再是简单的交通工具，而是人类和外界链接的重要终端”。

　　面对百年未有之大变局，已有越来越多的车企意识到了“向自己开刀，主动变革”的重要性。对于今年迎来“30岁生日”的一汽-大众来说，如何实现“大象转身”般的转型，眼下的每一步都至关重要。

　　从中德股东双方到公司高管，从长春总部研发实验室到遍布全国的销售网点，一汽-大众人谈得最多的4个字就是“守正创新”。

　　“‘守正’是指不忘初心、守正如初，我们始终坚持‘用户第一’和‘品质至上’。‘创新’则是指主动拥抱产业变革浪潮，创新求变，不断完善产品与产能布局，力求将电动化、数字化、智能化打造成一汽-大众真正的核心竞争力。”郭永锋向记者解释说，作为我国第一家按经济规模起步建设的现代化乘用车生产企业，一汽-大众既要大胆变革、积极创新，也要把历史上的优良传统、辛苦积淀下来的宝贵财富保留下来。

　　“如何在新的赛道里，在新的竞争环境下继续引领汽车行业发展，做好‘守正创新’尤为重要。”他直截了当地说，今年乃至未来一段时间，“守正创新”都将是一汽-大众在经营上坚守的核心理念。

　　有人说，未来的市场竞争是“云经济”时代的竞争。在亟须数字化转型的众多行业中，产业链漫长的汽车业无疑面临着最复杂的赛道。

　　“线上、线下融合是新零售的本质，营销数字化中最关键的一点还是提高转化的效率。”有业内专家分析说，对于主机厂来说，直播、短视频可以帮助完善品牌形象；而对于经销商来说，精耕细作“屏上经济”，也有利于提高进店人流量和订单成交量。在他看来，汽车业原来无比牢固B2B、B2C模式正在被逐步重构。

　　而在郭永锋眼中，数字化技术带来的最大变化在于，“一汽-大众的所有传播触点，都可以被精准分析”。从新车造型到内饰颜色，汽车企业可以直接听到用户的声音。

　　“在当前这个时代，我们能够比之前更有机会与用户建立直接联系，直面用户，从而洞察消费趋势。”郭永锋说，无论是公司组织机构调整，还是营销手段数字化，都有一个万变不离其宗的核心理念——“以用户为中心”。“我们所有工作最后都是为了满足用户需求，或是引导和启发用户的需求。”

　　“汽车市场的竞争不仅需要实力过硬的产品，更考验品牌的市场贴合度和市场引领能力。对于我国的汽车产业升级而言，这将是不可或缺的一块拼图。”一位业内人士分析称，像一汽-大众这样的头部企业大胆启用与传统逻辑不同的打法，在商业模式创新上为市场提供了有益的探索，值得称道。

　　在汽车、出行市场消费升级这座竞技场中，对新生代消费者生活价值观的理解，无疑是中外品牌竞争的“赛点”。从精耕细作“屏上经济”到全面开启“守正创新”，竞争者需要拿出更懂消费者的产品设计、更讨巧的营销模式，这将铺就一条更宽、更广的汽车消费振兴之路。

(责编：赵超、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
助力“绿色冬奥”！陕京四线天然气管道张家口市支线项目开工建设
　　人民网北京8月11日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，陕京四线张家口市支线项目10日在河北省涿鹿县张家堡开工建设。管道建成后供气可覆盖张家口地区冬奥会驻地及所有冬奥会场馆。…
人民银行：7月末社会融资规模存量302.49万亿元 同比增长10.7%
　　人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布了2021年7月社会融资规模存量统计数据报告和社会融资规模增量统计数据报告。数据显示，7月末社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部