温婧 实习记者/王萧然

原标题：掺水造假简历能否骗过大企业人事

日前，北京青年报记者以“简历优化”为关键词，在某电商平台搜索服务时，能够看到大量进行“简历优化”的服务，不少还都打着专业HR（人力资源，又称人事）的旗号。然而记者通过调查发现，这些所谓的“专业HR”中，有不少是兼职在校大学生，“简历优化”不过是照着事先拟定好的话术和简历模板走流程。

有专家指出，“有大学毕业生认为，自己找不到好工作，就是因为简历写得不好，这也是简历优化师所一直渲染的。但简历中的弄虚作假，不可能给求职加分。如果被用人单位发现简历造假，将留下很大的人生污点。”

对伪造实习经历，不切实际夸大实习经验等“非标”的简历内容，HR在面试环节时，往往可以通过丰富的经验进行把关。对于社招人员，大企业还会聘请第三方背调公司对员工经历进行独立调查，一旦发现造假情况则不予录用。律师表示，求职者也需要为上述行为承担一定的后果。

招聘岗位

在校大学生优先

无需对简历优化相关知识有积累

优化简历，在电商平台上已经被明码标价。A家简历优化服务店铺给出的价目表显示，费用是根据工作年限来划分的，如果是应届毕业生或初入职不满3年的职场新人，工作经历相对不复杂，简历优化工作量小，只需280元。

北青报记者以“应届毕业生”的身份随机暗访了7家店铺后发现，针对应届生的简历优化服务，标价均在50-300元内，但商品购买页面的标价一般并非实际购买价格，需要消费者私信商家介绍自己的实际情况，商家会根据消费者的情况分配不同资历的简历顾问，当然，消费者情况越复杂，顾问资历越深，价格自然也会水涨船高。

北青报记者随后在一兼职发布平台上，搜索“简历优化”，发现了一则发布于3天前的简历优化岗位招聘信息，共有兼职（在家办公）和全职2个不同岗位招人，其中，兼职需要50人，完成一份简历优化任务提成30-40元，支付宝日结，工作时间可自由安排，只需在家办公；全职则分为西安、北京、武汉3个工作地点，工作待遇为五险一金+双休+底薪5000+提成（一份简历优化提成20-30元），综合月薪约6000-8000/月。

最为吊诡的是，与电商平台绝大多数店铺所声称的“资深HR”“专业人力从业者”不同，这条招聘信息中对HR从业经历不作任何要求，其招聘条件明确写道：“在校大学生优先，年龄18-30（岁）。”甚至也不需要对简历优化的相关知识有任何积累，只需“学习能力强，主动对公司的简历课程进行系统学习（免费），做一份自己的简历电子档（word/pdf版）”即可，简言之，会套模板，能拿自己为实验对象制作成一份简历即可。

消费者

无法保证修改过的简历会成功

“始终不敢完全信任”

北青报记者采访发现，在描述得天花乱坠的简历优化服务页面下，消费者问得最多的问题依旧是“靠谱吗？”“是套模板吗？”“值不值？”“有用吗？”一连串的问题背后反映出了消费者对商家服务的不完全信任。

在校大学生小田从研一起便在简历优化平台做兼职，迄今已经2年了，每次有求职者问小田身份，小田都会说是已经在互联网公司工作多年的HR，再发一些提前准备好的码掉敏感信息的案例给客户，“但我也感受得到他们始终不敢完全信任。”小田说。

对于消费者来说，除了简历顾问的资质参差不齐外，还无法确定简历优化结果是否尽如人意、自己的钱会不会打水漂。尽管有些店铺一再保证“一定会优化到你满意为止”“不满意可以退款”，当北青报记者追问B店铺客服，“如果贵方简历顾问付出很多时间和精力做简历，而消费者还是不满意，有过退款先例吗？”该客服隐晦地说道：“一般都做满意了，如果最后还不满意可以给老师发个奶茶钱。”

且各店铺都无法保证简历修改过后一定会拿到offer（录用函），小田说：“曾有个男生，我帮他修改好了简历，他本人也很满意，但带着简历去意向公司面试时，HR认为他面试实际表现与简历上刻意塑造的完美形象不相符，还是被pass了。”小田认为，得到工作机会并不一定依赖一纸简历，而一份完美的简历有时候也不一定能保证面试顺利。

此外，还有一直备受质疑的信息泄露问题，尽管在服务协议中，平台和机构会承诺保护用户的信息安全，防止信息的不当使用或披露，但也有平台明确告知求职者“不可能始终保证信息百分之百的安全”。

消费者面临的风险远不止此，也有人曾质疑商家简历优化过度，涉嫌简历造假。北青报记者还了解到，目前市面上有一些“简历优化培训班”，以包进大厂面试为诱饵，吸引应聘者以上千元的价格报班学习，实则是教唆学员“美化”自己的简历内容，修改自己的工作经历，甚至虚构许多大厂的项目经历并予以相应“面试指导”，是明目张胆的简历造假。

监管

大企业会聘请第三方公司调查

简历造假的求职者将承担相关法律责任

如何让一些提供简历优化服务的平台既能真正为求职者解决痛点需求，又能自觉做到避免触碰法律灰色地带，这需要相关部门加强监管，及时打掉行业背后的违法违规的不良苗头。

北青报记者采访到一位不愿具名的大企业HR，据他介绍，对于社招的员工，公司会聘请第三方公司进行背调，有时甚至会打电话给前公司负责人进行工作经历核实；对于校招员工，简历美化的情况则更为普遍，比如夸大实习项目和经历等，但这与“造假”不同。一方面，如果发现学历等情况存在造假，则会直接不予录用，一般可通过学信网即可查询到；另一方面，对于名企实习经历，会通过与其他大公司HR联络核实等方式进行核实，也会在面试中进行细节核实，如果发现“无中生有”等虚假问题，会影响面试判断，如果发现仅是细节美化等，也会持宽容态度。

一位招聘行业专家表示，对于应届毕业生的简历造假问题，首先，这些掺水造假的简历，很难逃过专业HR的眼睛。以学历、学位为例，在学信网上均可以查询到在线证明。此外，对伪造实习经历，不切实际夸大实习经验等“非标”的简历内容，HR在面试环节时，往往可以通过丰富的经验进行把关。其次，在试用期期间，不仅是双方磨合的过程，也是双方互相考察的过程。在简历中将自己的能力夸大到不切实际，但是在实际工作中却频繁“露出马脚”，这样的情况下也很难通过试用期。更重要的是，这种行为为劳动者的个人信用带来污点，后果是难以估量的。例如，目前不少企业都加入了阳光诚信联盟，旨在通过互联网手段共同打击腐败、欺诈、假冒伪劣、信息安全犯罪，提升联盟成员反腐治理水平，形成人人廉洁、诚信从业的正能量正循环。阳光诚信联盟已经上线共享信息系统，实现失信名单的共享。如果有联盟某家成员企业的员工有违背职业道德行为，录入失信名单后再去其他企业中的任何一家求职，都会被拒绝。所以，建议求职者通过正规的方式去求职应聘，以自己的真才实学赢得企业的信赖，也为日后的发展打下良好的基础。

有律师表示，求职者也需要为上述行为承担一定的后果。根据《劳动合同法》第二十六条的规定，以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的，该劳动合同无效或者部分无效。同时在相关条款的约束下，企业有权向劳动者追责，例如在劳动者简历欺诈导致劳动合同无效时，作为用人单位则可以要求劳动者将通过虚构简历而获得的与其真实简历不相当部分的工资予以返还，同时要求劳动者承担因其欺诈行为给用人单位造成的经济损失等。

21世纪教育研究院院长熊丙奇教授在接受北青报记者采访时表示，不可否认，简历在求职中具有很重要的作用，是给用人单位招聘负责人留下良好印象，获得笔试、面试机会的重要一环。但是，打动用人单位的简历，不是靠“优化”得来，而是要靠大学生以实际的大学经历、表现写出来。离开大学实际经历做支撑的美化简历，不但涉嫌弄虚作假，也会弄巧成拙。

(责编：赵超、陈键)