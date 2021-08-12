本报记者王阳、程思琪、陈子薇、袁慧晶

原标题：“不老药”：以“海外品牌”逃避监管 严查后仍热卖

去年9月，新华社刊发调查报道《不老神药葫芦里卖的什么药》，让“不老药”躲避监管、功效广告涉嫌虚假宣传等问题被揭开盖子，引发社会广泛关注。2021年1月，国家市场监管总局印发关于排查违法经营“不老药”的函，明确针对不老药市场开启全面排查。

新华每日电讯记者近期调查发现，“不老药”依然绕过监管，以进口膳食补充剂等旗号在网上公开热卖。

严查之下，网络销售仍火热

数年前，美国哈佛大学教授曾研究发现，相当于人类年龄70岁的小鼠服用NMN一周后回到20岁的状态，且寿命延长20%，NMN产品的长寿概念由此传开。随着“抗衰老”概念受资本和市场热捧，加之一些知名企业家带货投资的名人效应，号称“不老药”的NMN产品备受炒作。

但NMN在我国并未获得药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可，不能作为食品进行生产和经营。为此，国家市场监管总局提出对相关食品经营者进行全面排查，发现存在违法行为，及时核实并依法予以查处。

记者调查发现，在调查函发布半年后，NMN产品市场热度不减。查询京东及天猫平台，NMN产品品牌众多，销量颇佳。一些维生素产品都要打上“非NMN”产品来提升自己的曝光率。以京东平台为例，NMN关键词下有超5600种商品，而一款产品仅评论量已经超过5200条。

“拨慢生命时钟”“不老不是梦”“延年益寿，返老还童”……“不老药”主要宣传“抗衰逆龄、修复DNA、预防老年痴呆”等作用。“尽管在动物实验中有一定效果，但NMN是否对人体有效并未经过临床试验认证。美国食药监只批了NMN可作为膳食补充剂，在国内NMN并未得到相关认证。”复旦大学公共卫生学院教授厉曙光说。清华大学药学院院长丁胜也认为，若盲目服用所谓的不老药代替药品，可能延误治疗，造成健康风险。

据了解，我国从未批准NMN作为药品、保健食品、食品添加剂和新食品原料许可。而NMN之所以能在电商平台进行销售，主要是因其作为维生素B族的衍生物被列入了《关于公布跨境电子商务零售进口商品清单的公告》的“正面清单”，间接为NMN入境销售提供了可能。

虽然NMN在国内不具备合法身份，但在高额利润的诱惑下，不少企业通过国内生产国外“镀金”出口转内销的方法，冠以“海外品牌”堂而皇之在国内电商平台售卖。记者注意到，市场监管总局函件一出，不少电商品牌都在“撇清关系”，纷纷证明自己是“海外”旗舰店，或者明确称为“跨境购”产品。天眼查数据显示，目前我国生产经营“不老药”的企业超过450家，其中近三成成立于2018年后。

成本几十元，售价几千元

目前，市面上的“不老药”售价通常在900元到3000元不等。多位药学专业人士告诉记者，目前国内化工企业已经可用极低成本生产NMN原料。业内人士介绍，作为一种容易获得的化工原料，NMN的提纯成本也并不高，企业的主要成本是营销、宣传费用。

记者在几大采购批发平台查询其核心原料价格发现，NMN比较便宜的采购价为每公斤1000元左右。如按某NMN产品标注的含量计算，一瓶60粒的NMN产品成本仅约10元，若将其他辅助原料计算在内，一瓶“不老药”的原料成本也仅为几十元。有网店客服介绍，其网店在售的一款NMN产品(每瓶70粒，售价2980元)一个疗程至少需服用3瓶，共需花费8940元。

山东某跨境电商平台负责人张凯瑞直言，部分NMN产品销售人员声称“合成成本高”并不属实，NMN的高价格包含较高利润。“不少来自美国、日本、澳洲的NMN品牌都在招聘国内代理，月销售50瓶即可以500元一瓶的价格拿货，月销售80瓶的拿货价是450元，而单瓶零售价在2200元。”张凯瑞说。

让人大跌眼镜的是，有“不老药”企业的主营业务竟是饲料添加剂，只是通过大量收购或参股海外保健品公司，才实现了从饲料行业到“不老仙丹”概念股的转身。

在多个电商平台上，不少NMN产品介绍直接打出“放缓岁月，守护青春容颜”“延年益寿，返老还童”等宣传语。甚至一些产品的详情页会使用如预防老年痴呆、稳定三高、软化畅通心脑血管等词语。

另有一些相关产品更声称可降低患癌风险。在NMN产品的评论区内，同样是“好评如潮”，令人难免怀疑其好评的真实性。

针对NMN的销售是否涉嫌虚假宣传，中南大学湘雅医院药学部主管药师胡琴指出，若涉及“治疗效果”“替代药品”等宣传词就涉嫌虚假宣传。

据了解，目前监管部门认可的保健食品功能有增强免疫力、抗氧化、改善睡眠等27种，其余的均涉嫌虚假宣传。

规范市场，堵住漏洞

专家认为，NMN产品在我国未获得相关许可却公开销售，不仅影响市场正常秩序，其背后消费者面临的食品安全风险之大可想而知。解决上述问题还需从政策完善、平台监管、消费者教育等多方面入手。

其一，扎紧监管篱笆。中国人民大学法学院教授刘俊海表示，使用保健食品原料目录以外原料的保健食品和首次进口的保健食品，应当在我国依法注册。面对跨境购“正面清单”与国内市场监管要求可能存在的矛盾情况，专家建议在对市场情况调查清楚后，有针对性统一不同政策文件的管理细则，避免相关人士钻政策漏洞。

其二，电商平台责无旁贷。当前，国内NMN产品主要是通过跨境电商等渠道在线上销售。北京工商大学商业经济研究所所长洪涛表示，针对“不老药”利用跨境电商相关政策躲避监管的问题，一方面，监管部门要针对电商平台特点，从传统监管方式向网络监管、实效监管转变；另一方面，电商平台要对产品负起监管责任，尤其加强对广告宣传和质量、安全性审查，保护消费者权益。

其三，倡导理性养生。江西省人民医院临床营养科主任医师王广玲认为，类似NMN等人工提取的某种维生素或保健成分，并不能完全替代均衡健康饮食所带来的益处。厉曙光建议，消费者在购买和使用保健食品前，要学会科学辨别和选择，“可打通消费者科学查验保健食品等产品真伪的官方渠道，比如在国家市场监督管理总局网站查询产品批准文号，或找相关权威部门进一步查证，为消费者理性消费提供可靠依据”。

(责编：赵竹青、陈键)