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第一份工作：过半受访者更看重薪酬待遇和行业前景

2021年08月12日08:35 | 来源：中国青年报
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原标题：第一份工作：过半受访者更看重薪酬待遇和行业前景

　　对于初入职场的年轻人来说，通常会在第一份工作中，完成从学生向职场人的转变。如何选择第一份工作，在一定程度上也会影响未来的职业轨迹。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1533名受访者进行的一项调查显示，薪酬待遇好（55.4%）和行业有前景（53.0%），是受访者选择第一份工作时普遍看重的。66.0%受访者认为应该通过第一份工作收获职场处事经验。

　　受访者中，应届毕业生占30.3%，工作1年以下的占12.9%，工作1-3年的占23.5%，工作4-5年的占16.9%，工作6年以上的占16.4%。

　　薪酬待遇和行业前景是选择第一份工作时更被看重的方面

　　王志保参加工作还不到一年，现在他在北京某公司从事数据分析工作。王志保觉得，走出校门后的第一份工作还算符合预期。“不太一致的地方在于，我当初想从事技术方面的工作，而现在的工作对业务的需求更强。在实际工作中我也发现，纯技术的岗位要求比较高，我不是学计算机的，如果做技术要学的东西太多，往业务上转也是个不错的选择”。

　　程宏彬（化名）学习的是服装设计，毕业他后入职了某世界500强服装企业。对于这份工作，他觉得无论是收入还是新人培养计划，都挺满意的。“我是以储备生的身份进入企业的。公司对新人有两年半的培养计划，第一年在所有部门轮岗学习，后一年半到自己的岗位工作学习。从一件成衣的设计图到整个工艺流程，在这个过程中我学到挺多的”。

　　调查中，51.1%的受访者觉得第一份工作符合自己的预期，31.7%的受访者觉得不符合，还有17.2%的受访者表示说不好。

　　应用统计专业毕业的白淼丹，曾在北京某互联网公司从事数据分析工作。对于第一份工作，白淼丹觉得和预期不太一样，“我以为会用到很多统计模型，但工作后发现都用不上。很大一部分原因是因为实际工作中的数据，不像我们在学校里用到的那样规整，而且在规模比较大的公司，每个人负责的工作相对比较单一和固定”。

　　在选择这份工作时，白淼丹更看重互联网的行业背景。她觉得在这样的环境中，可以学到更为前沿的知识，工作氛围也相对轻松，“另外也看重薪资待遇，互联网行业的薪资待遇相对比较高”。

　　在选择第一份工作时，受访者更看重薪酬待遇好（55.4%）和行业有前景（53.0%），其他还有：专业对口（49.6%）、职位有发展空间（48.8%）、工作有稳定性（35.0%）、符合兴趣爱好（29.2%）和团队氛围融洽（22.4%）等。

　　相对来说，在自己喜欢的城市（19.2%）、解决落户问题（18.3%）、企业知名度（17.5%）和工作有无加班（13.1%）等方面获选率不高，仅5.8%的受访者认为有份工作就行。

　　中国石油大学（北京）外国语学院2021届毕业班辅导员刘思航认为，应届生在找工作时，应该避免盲从和随大流，要清楚自己的定位和能力，防止好高骛远。“要脚踏实地做好自己，根据实际寻找合适的岗位，多实地考察，不要以工资为唯一导向”。

　　66.0%受访者认为应该通过第一份工作收获职场处事经验

　　“选择互联网行业时，是想着趁年轻多学一些东西。但工作后发现压力大，没有自己的时间，就换了行业，现在在银行上班。”虽然转换了行业赛道，但白淼丹很认可第一份工作带给自己的帮助。“收获最大的是可迁移的职场技能以及为人处事、与人沟通的技巧”。

　　白淼丹说，在第一份工作中，她养成了做工作日记的习惯，这样便于清楚地掌握每天的工作内容，以后复盘或查阅之前的工作资料时，也有迹可循。“所有的工作都要留档，方便事后查找。比如工作文件的命名、分类、归纳方法，都对我以后的工作很有帮助”。

　　“工作中需要对每件事情有评估，而不是根据喜好去做。”王志保觉得自己在第一份工作中，学会了适应职场，完成了从学生到职场人的蜕变。“把学校学到的知识，真正地结合实际运用起来。在处理事情的过程中也会注意收敛自己的脾气，做事情更加有耐心”。

　　对于应该通过第一份工作获得的内容，66.0%的受访者选择了职场的处事经验，58.3%的受访者选择了长远的职业发展规划，55.3%的受访者选择了行业的专项技能。其他方面还有：可观的薪资收入（39.5%）、可迁移的职场通用技能（34.6%）、丰富的人脉资源（34.3%）和志同道合的朋友（25.5%）等。

　　“一是多看，二是多问。”白淼丹觉得在第一份工作中，要多去看身边同事是怎么工作、怎样沟通汇报的，这样可以潜移默化地提高自己的人际交往能力和为人处事的技巧。“多问不是说什么都要问，更不是遇到不懂的就问，要自己先琢磨、先举一反三，再去问同事、领导，验证你的想法，这样业务能力提高得比较快”。

　　怎样才能从第一份工作中收获更多？调查中，75.6%的受访者建议积极融入团队，虚心学习；64.6%的受访者建议多接触新鲜事物，不断进步；60.3%的受访者建议不怕犯错，勇于尝试。其他还有：订立目标，发挥自我驱动力（56.5%），勇挑重担，积累经验（39.7%）等。

　　中青报·中青网记者 孙山 实习生 姚奕鹏

(责编：赵竹青、陈键)

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