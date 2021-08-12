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“宇宙时空胶囊”开启太空文化科普征途

2021年08月12日08:37 | 来源：海外网
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原标题：“宇宙时空胶囊”开启太空文化科普征途

近日，来自全国十八所学校的百余名师生代表、中国教育学会、探月与航天工程中心等教育人士和航天专家齐聚北京市八一学校，共同参加为期五天的“逐梦火星”暑期航天科技实践活动，“宇宙时空胶囊—中国首颗太空文化科普卫星”也在本次活动上正式亮相，开启太空文化科普征途。

中国教育学会副会长杨念鲁、中国首次火星探测任务总设计师张荣桥、北京市八一学校校长沈军、海淀区教育委员会主任王方、国家探月与航天工程中心书记关锋、中国空间技术研究院天问一号火星探测器系统总设计师孙泽洲等约30位嘉宾，对“千年文明 飞向宇宙” 航天科普文化活动和“宇宙时空胶囊—中国首颗太空文化科普卫星”寄予热切期望，并在珍藏本次活动成果的时间胶囊上签名留念。

“千年文明 飞向宇宙”航天科普文化活动由未来时空（深圳）文化产业有限公司、北京航天方舟空间技术有限公司联合发起，活动以未来科技和太空探索为核心，以彰显中华文化宝藏、凝聚珍贵瞬间为理念，将甄选代表中国五千年文明的优质文创作品，同时还将面向全国青少年征集航天主题作品、实验装置、珍贵纪念物等封存至宇宙时空胶囊，共同搭载中国首颗专向应用于航天科普教育的“宇宙时空胶囊”卫星“方舟2号”送入太空，卫星将于2022年4月24日“第7个中国航天日”前后发射。（刘红雷）

(责编：赵竹青、陈键)

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