原标题：泰国研发的鼻喷新冠疫苗有望年底进入临床试验

新华社曼谷8月11日电(任芊)泰国国家科技发展局日前宣布，该局研发的两种针对新冠病毒的鼻喷疫苗有望今年底进入I期临床试验。

泰国国家科技发展局10日在声明中说，由该局下属的国家基因工程和生物科技研究中心自主研发的两种鼻喷新冠疫苗目前已完成动物实验阶段测试，效果良好，将于近期向泰国卫生部食品与药品监管局申请开展临床试验。

该研究中心疫苗研发负责人阿南·凯瓦塔纳说，这两种鼻喷疫苗分别为腺病毒载体疫苗和减毒流感病毒载体疫苗。动物实验显示，两种疫苗均成功使实验鼠产生了针对新冠病毒的免疫反应。他说，鼻喷疫苗通过特制的喷雾设备，可直接将疫苗成分输送到上呼吸道黏膜上。

阿南还表示，研究人员还将测试这两种疫苗针对德尔塔毒株的有效性，如果能获得食品与药品监管机构的批准，将于今年底启动I期临床试验，明年3月进行II期临床试验，并有望于明年年中开始量产。

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