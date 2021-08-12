孙阳

她是全国“出彩90后”巾帼双创典型，也是脱贫攻坚宣介大使；她曾在人民大会堂代表中国残疾人为梦发声，讲述自己的公益追梦之路；也曾随出访欧洲，用全英文向世界讲述中国精准扶贫、脱贫攻坚的典型故事。

她是张超凡，一个爱笑的90后女孩。她的人生开局或许并不圆满，但她用热爱与奋斗，书写着自己的“超凡人生”。

今年6月30日，张超凡参加吉林省妇联举办的庆祝中国共产党成立100周年“党的好女儿”事迹演出。受访者供图

1992年，张超凡出生在吉林长春一个普通的工人家庭，一出生便失去了左臂，天生的肢体残疾，却并没有阻碍她追梦的步伐。从全国艺考冠军到中国大学生自强之星，张超凡说，“只要肯坚持，我就能拥有全天下最有力量的左臂。”

大一时，张超凡加入了中国共产党，并主动提出前往大石窝山区支教。山区孩子们渴望知识的眼神，让她萌生了教育创业、帮助更多特困家庭及残疾人的想法。2015年，她放弃北京保研的机会，返乡创业开办学校，至今已为全国知名学府输送了1000余名优秀学子。

当看到有些家长因经济能力无法承担孩子的学习费用时，张超凡决定将自己参加《一站到底》获得大满贯战神的奖金用来开办“超凡公益梦想课堂”，并设立每年30万元的“超凡公益梦想助学金”。截至目前，张超凡个人累计捐资135万元，募集善款520余万资助患癌教师、残疾人子女及自闭症儿童，圆了山区支教时的公益梦。

超凡公益梦想课堂上，张超凡教残疾小学员画画。受访者供图

十余年间，她走进部队、高校及贫困山区，进行了700余场公益励志演讲，鼓舞线下23万女性“自尊、自信、自立、自强”，她的足迹，覆盖了28个省级行政区，累计志愿服务时间超过12800小时。

在接受人民网采访时，张超凡这样描述了自己的公益心路，“即使翅膀断了，心也要飞翔。在我看来，公益带给我的是一种生命价值和一种精神状态，能够在最美的青春年华，以青春之朝气带给社会一股向上向善向美的力量，这是一件多么值得骄傲和自豪的事情。”

同时，为了让更多青少年和残疾孩子厚植爱国情怀，张超凡打造“梦想小镇”公益项目，建设了3.5万平无障碍爱国主义教育基地和新时代文明实践中心，招募1.2万名新时代文明实践志愿者，帮助吉林、内蒙古、广西、青海、陕西等地的5万多名中小学生传承红色基因，践行社会主义核心价值观。

张超凡的个人奋斗历程，也伴随着国家经济社会发展的脉搏，在新时代舞动出新的旋律。

张超凡走访慰问特困重度残疾人家庭。受访者供图

在脱贫攻坚的大潮中，张超凡将其书稿的稿费全部投入无障碍工程建设中，用186个昼夜打造了拥有无障碍洗手间、电梯、教室、坡道全新的实践基地和残疾人创业就业孵化基地。她联合工会、团委、残联、关工委等相关部门，成立了长春市绿园区残疾青年创业孵化基地，已为46名家庭贫困的残疾人、返乡创业的青年人提供创业场地及孵化服务，助力他们实现创业梦想。

“残疾人的力量拧成一股绳，会非常强大，我愿意陪伴更多的残疾人一起孵化创业梦想。”张超凡说。

在抗击新冠状肺炎期间，张超凡积极响应号召，组织开展“抗击疫情，益路有你”系列公益活动，其超凡梦想公益基金会联合并发动社会各界爱心力量，共募集各类爱心物资及善款总价值超过890万元，第一时间将医用口罩、防护服、医用酒精、手套鞋套及生活物资送至疫情一线。

“突如其来的疫情带来了前所未有的挑战和冲击，我们用实际行动证明了‘90后’不是垮掉的一代，越是艰险越向前，让青春之火为人民燃烧，青春之心为祖国跳动。”张超凡对人民网记者表示。

2020年9月29日，张超凡获评联合国“全球青年抗疫榜样”，在全球范围内展现出了中国残疾青年志愿者的奉献与奋斗，更为新时代职业女性奋勇向前、不懈奋斗树立了新榜样。

“新时代的职业女性应该心中有格局，勇于创造价值，更要有社会责任感。自律、自爱、自信，是我认为成为一名优秀职业女性的要义。”张超凡说。

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(责编：赵超、吕骞)