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财政部、应急部紧急下达3000万元资金 支持湖北防汛救灾

2021年08月13日17:06 | 来源：人民网
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人民网北京8月13日电 （记者王震）据财政部新闻办公室消息，为支持湖北省应对极端强降雨造成的洪涝灾害，8月13日财政部、应急部紧急预拨3000万元救灾补助资金，重点用于开展应急抢险救援和受灾群众救助工作。

财政部要求湖北省把保障人民群众生命财产安全放在第一位，及时下拨中央财政补助资金，切实加强资金监管，充分发挥资金效益，做好洪涝灾害救灾工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

记者了解到，8月11日晚以来，湖北省北部出现极端强降雨天气，其中随州、襄阳和孝感等地出现大暴雨到超历史纪录的局部特大暴雨，导致部分市县灾情严重。根据《湖北省防汛抗旱应急预案》，湖北已启动防汛III级应急响应。

(责编：王震、吕骞)

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