国家开发银行贷款支持柬埔寨暹粒新机场建设
2021年08月13日17:37 | 来源：新华网
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原标题：国家开发银行贷款支持柬埔寨暹粒新机场建设
据悉，国家开发银行作为牵头行、代理行，组建总额为6.6亿美元的银团贷款，支持柬埔寨暹粒新机场——吴哥国际机场建设，并于近日发放首笔6000万美元贷款。
据介绍，吴哥国际机场是柬埔寨王国政府重点打造的国际性枢纽机场，也是中柬产能合作重点项目之一。吴哥国际机场将以4E级标准建设，未来可升级为4F级机场，计划于2023年3月竣工。项目建成后将对保护吴哥窟历史文化遗迹、完善当地基础设施、缓解航空供需矛盾、促进旅游业发展产生积极作用。国家开发银行云南分行与各银团成员行扎实做好融资、结算等服务，今年内计划将提供3亿美元贷款支持。
据统计，国家开发银行云南分行长期以来积极发挥在基础设施建设、中长期投融资和国际业务领域的优势，已累计发放贷款近100亿美元，支持云南与周边国家开展国际产能合作、促进基础设施互联互通，助力云南加快建设中国面向南亚东南亚的辐射中心。
(责编：李源、董童)
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