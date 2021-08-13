原标题：田湾核电1-6号机组安全发电超2800亿千瓦时

截至2021年8月12日24时0分，田湾核电1-6号机组寿期内安全发电量达2877.90亿千瓦时。目前，田湾核电1-6号机组保持满功率运行，为迎峰度夏提供安全、可靠、高效的绿色能源保障。

图为田湾核电2号机组实时参数，拍摄于8月13日2号机组主控

中国核电ASP机组排名显示，2021年1-7月份田湾核电1-4号机组综合得分101.4分，并列排名第一。

2021年7月，满足WANO综合指数计算条件的田湾核电4台机组中，1、2、3号机组WANO综合指数继续保持满分100，再创优异的运行业绩。同时，2号机组自2017年起连续四年保持满分。

核安全是核电发展的生命线。近年来，江苏核电坚持“安全第一，质量第一”的方针，狠抓安全生产和质量管理，将核安全置于最优先的地位，先后采取了核安全文化建设、减非停、设备可靠性管理、长周期换料、大修优化、长周期计划管理、设备可靠性提升管理等一系列措施，不断提升了机组运行业绩。2020年至今，田湾核电1-6号运行机组保持零非停。

(责编：李源、董童)