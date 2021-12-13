人民网北京12月13日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部近日公布第五批国家工业遗产名单，包括北京电子管厂、沈阳造币厂、上海船厂、克拉玛依油田等31个国家工业遗产在列。

工业和信息化部表示，各地工业和信息化主管部门、有关中央企业和国家工业遗产所有权人要按照《国家工业遗产管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）相关要求，加强国家工业遗产的保护管理，创新活化利用方式，传承弘扬优秀工业文化，促进企业转型和城市更新协同发展。

据了解，《暂行办法》于2018年印发。国家工业遗产是指在中国工业长期发展进程中形成的，具有较高价值并经工业和信息化部认定的工业遗存。《暂行办法》指出，由于我国工业遗产项目时间跨度大，数量繁多，保存现状复杂，随着工业转型升级和城市化进程的加快，许多老厂矿停产搬迁，一批重要工业遗产面临灭失风险。此外在利用过程中，因对工业遗产核心价值把握不准，使工业遗产面临二次破坏的风险。这些问题凸显加强工业遗产保护的严峻性和紧迫性。

《暂行办法》确立了“政府引导、社会参与，保护优先、合理利用，动态传承、可持续发展”的原则，强调在保护优先的前提下，鼓励开展合理利用，政府、遗产产权所有人和社会各方协同合作，强化对遗产核心物项的保护，保留工业遗产核心价值；在保护好工业遗产的前提下进行合理利用，对其承载的优秀工业文化进行创造性转化和创新性发展，促进工业文化繁荣和产业发展，实现“动态传承”、可持续发展。

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