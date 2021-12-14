国务院参事汤敏发言。

人民网北京12月14日电 （记者杜燕飞）“既然通过大数据技术，可以对小微企业提供贷款，能不能再探讨股权融资？”在近日举行的第十一届全国虚拟经济研讨会上，国务院参事汤敏表示，如今大数据技术在债权融资上的探索，给小微发展股权融资提供了新思路，有助于提高对小微企业的金融服务水平。

针对小微企业的重要性，汤敏表示，小微企业是我国最活跃的市场主体，在促进经济增长、扩大就业、确保产业链供应链稳定等方面发挥着独特作用，关系亿万家庭的就业与生计。

长期以来，小微企业获得金融服务难是社会各界关注的话题，但随着大数据等技术的应用普及，难题正在得到缓解。汤敏说，近年来互联网银行通过合法利用小微企业及个体工商户的数据，极大提升了债权融资的服务效率。例如，有的金融机构通过“310”模式，3分钟在网上填写申请贷款表格，1秒钟人工智能决定能不能贷、贷多少钱，0人工干预。此前由于缺乏大数据技术的支撑，传统银行12个月以上的贷款占比过半，1个月左右的贷款很少。而当前，互联网银行1个月左右的贷款超过50%，还能够随借随还，大大减少了资金的使用成本。

“互联网银行在债权融资上的实践给了我们很大的启发，能不能根据这些数据和技术，探讨适用于股权投资的金融服务。”他说，早前由于企业规模太小、财务信息不透明、缺乏退出机制等原因，小微企业很难获得股权投资。但数据显示，小微企业尽管整体利润不高，但是利润率不低，这说明这些企业是有投资价值的，具备长期投资潜力。

针对投资者如何更精准地找到可投资的对象？汤敏认为，可以先从互联网银行现有4000多万的贷款客户中找到成长性高、风险小、有发展潜力又愿意扩大投资的小微企业来投资。在投资退出方式上，不是靠上市退出，可以探讨通过每年分红获利的方式退出。

具体到怎么才能分红、分红的“红”是多少、由谁决定？汤敏认为，可以发挥人工智能的作用，利用大数据给企业重新定价，并细化分红的解决方案，重塑小微企业的股权投资方式。

“借助大数据技术提升小微企业的金融服务需求，一定要先做试点，再有序推广。”汤敏说。

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