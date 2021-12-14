申佳平

根据第七次全国人口普查数据，我国60岁以上人口超过2.6亿，其中，65岁及以上人口超过1.9亿，占到总人口的13.5%。我国正在步入深度老龄化社会，养老理财正在受到更多人的关注。

近期，工银理财、建信理财、招银理财、光大理财4家试点机构推出的首批四款养老理财产品，在武汉、成都、深圳、青岛等四个试点城市开卖。和其他理财相比，首批发售的四款试点产品购买门槛较低， 免认购费和销售服务费，业绩比较基准从5%到8%不等。

养老理财只是老年人专属吗？其实并不然。

简单算一笔账，如果小A从25岁开始每个月花300元买养老理财，按照5.8%的预期收益率来算，到60周岁时，就算不加分红，小A能攒到408224元；但如果小A从35岁才开始每月花300元购买养老理财，还按5.8%的预期收益率计算，到60周岁，小A只能攒到201615元，虽说在时间上仅仅晚了10年，但在收益上却差出一倍不止。

行业专家表示，养老理财面向的是具有养老需求、追求养老资金稳健增值的个人投资者，并非局限于老年群体。对于年轻人来说，提早养成“长期投资长期收益、价值投资创造价值、审慎投资合理回报”的理念，十分必要。

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)