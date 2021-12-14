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财政部印发《中央高校基本科研业务费管理办法》 支持一流科技领军人才建设

2021年12月14日11:13 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电（记者王震）据财政部网站消息，为加强对中央高校自主开展科学研究的稳定支持，提升中央高校服务国家发展战略能力、自主创新能力和高层次人才培养能力，提高资金使用效益，近日，财政部制定并印发《中央高校基本科研业务费管理办法》（以下简称《办法》）。

《办法》明确，中央高校基本科研业务费用于支持中央高校自主开展科学研究工作，重点使用方向包括：支持40周岁以下青年教师提升科研创新能力，支持在校优秀学生提升基本科研能力；支持一流科技领军人才和创新团队建设，支持科研创新平台能力建设；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，加强科技基础性工作等。

在支出和决算管理方面，《办法》提出，基本科研业务费用于支持青年科研人员的比例，一般不低于年度预算的50%。同时，基本科研业务费不得开支有工资性收入的人员工资、奖金、津补贴和福利支出，不得分摊学校公共管理和运行费用，不得开支罚款、捐赠、赞助、投资等，也不得用于按照国家规定不得列支的其他支出。

基本科研业务费的支出中属于政府采购范围的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及政府采购的有关规定执行。

使用基本科研业务费形成的资产属于国有资产，应当按照国家国有资产管理的有关规定加强管理；其中科技成果和科学数据等由学校按规定统筹管理。

《办法》自印发之日起施行。《财政部 教育部关于印发〈中央高校基本科研业务费管理办法〉的通知》（财教〔2016〕277号）同时废止。

(责编：王震、高雷)

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