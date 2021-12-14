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人民银行：11月末个人住房贷款余额38.1万亿元 增加4013亿元

2021年12月14日10:57 | 来源：人民网
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来源：中国人民银行官方公众号

人民网北京12月14日电 （记者罗知之）据人民银行官方微信消息，2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月多增532亿元。

记者了解到，这是央行第二次单独公布个人房贷数据。人民银行11月10日公布的数据显示，10月末个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。

人民银行近日发布的11月金融统计数据显示，11月份人民币贷款增加1.27万亿元，同比少增1605亿元。分部门看，住户贷款增加7337亿元，其中中长期贷款增加5821亿元。业内人士指出，中长期贷款增加5821亿元，为今年4月以来的新高，合理的按揭贷款需求逐渐得到满足。

(责编：罗知之、高雷)

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