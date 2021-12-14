人民网北京12月14日电（记者王震）据证监会官方微信消息，证监会13日核发中国移动IPO批文，中国移动及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。至此，中国移动与中国联通、中国电信“会师”A股又进一步。

中移动回A之前，2002年10月中国联通在A股上市，中国电信也与今年8月在A股上市。中国移动成功登陆A股后，国内三大电信运营商将在A股齐聚。

中国移动12月14日最新披露的招股书显示，公司拟公开发行A股股份数量不超过845700000股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的3.97%（行使超额配售选择权之前）。

招股书显示，截至2021年9月30日，公司资产负债结构保持相对稳定，总资产为17709.47亿元，较上年年末上升4.63%；总负债为6239.26亿元，较上年年末上升8.49%；归属于母公司股东权益为11431.11亿元，较上年年末增长2.65%。业绩方面，前三季度运营收入为6486亿元，同比增长12.9；归母净利润为872亿元，同比增长6.9%。

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