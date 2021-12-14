人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

证监会核发中国移动IPO批文 三大运营商“会师”A股又进一步

2021年12月14日10:18 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月14日电（记者王震）据证监会官方微信消息，证监会13日核发中国移动IPO批文，中国移动及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。至此，中国移动与中国联通、中国电信“会师”A股又进一步。

中移动回A之前，2002年10月中国联通在A股上市，中国电信也与今年8月在A股上市。中国移动成功登陆A股后，国内三大电信运营商将在A股齐聚。

中国移动12月14日最新披露的招股书显示，公司拟公开发行A股股份数量不超过845700000股，即不超过本次发行后公司已发行股份总数的3.97%（行使超额配售选择权之前）。

招股书显示，截至2021年9月30日，公司资产负债结构保持相对稳定，总资产为17709.47亿元，较上年年末上升4.63%；总负债为6239.26亿元，较上年年末上升8.49%；归属于母公司股东权益为11431.11亿元，较上年年末增长2.65%。业绩方面，前三季度运营收入为6486亿元，同比增长12.9；归母净利润为872亿元，同比增长6.9%。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会核发中国移动IPO批文 三大运营商“会师”A股又进一步
　　人民网北京12月14日电（记者王震）据证监会官方微信消息，证监会13日核发中国移动IPO批文，中国移动及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。至此，中国移动与中国联通、中国电信“会师”A股又进一步。…
“气化长江经济带”再添动能 我国首个大型页岩气田新增探明储量超千亿立方米
　　人民网北京12月14日电 （记者杜燕飞）记者13日从中国石化获悉，我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田白马区块页岩气探明储量通过自然资源部评审，经认定，该区块新增探明储量1048.83亿立方米。至此，涪陵页岩气田累计探明含气面积达824平方千米，累计探明储量近9000亿立方米，占全国页岩气探明储量的34%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部