人民网北京12月14日电 （记者杜燕飞）记者13日从中国石化获悉，我国首个大型页岩气田——涪陵页岩气田白马区块页岩气探明储量通过自然资源部评审，经认定，该区块新增探明储量1048.83亿立方米。至此，涪陵页岩气田累计探明含气面积达824平方千米，累计探明储量近9000亿立方米，占全国页岩气探明储量的34%。

涪陵页岩气田焦页143平台。受访者供图

页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态存在的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源和化工原料，主要用于居民燃气、城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等，用途广泛。

据中国石化有关负责人介绍，涪陵页岩气田位于重庆市涪陵区，是我国川气东送管道重要气源之一，也是中国石化“气化长江经济带”行动的重要资源基础。此次探明的涪陵页岩气田白马区块具有地表结构、地下构造“双复杂”的特点，属于典型的常压深层气藏。

涪陵页岩气田焦页146平台压裂施工现场。受访者供图

“为此，江汉油田加快科技创新，历经6年攻克深层常压页岩气效益开发技术瓶颈，单井测试页岩气产量从每天4至6万立方米提升至每天10至13万立方米。”该负责人表示，截至11月，涪陵页岩气田白马区块单井页岩气最高累产超3000万立方米，证实了该区块具备规模增储、效益开发的良好前景。

涪陵页岩气田焦页146平台。受访者供图

据了解，涪陵页岩气田于2012年12月开始建设，2014年3月提前进入商业开发，是我国首个进入商业开发的大型页岩气田。截至目前，涪陵页岩气田已累计投产643口井，累计产气超412亿立方米，日产气量超2000万立方米，为助力长江经济带沿线企业高质量发展、保障国家能源安全提供坚实基础。

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