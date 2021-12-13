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第十八届人民匠心奖

候选产品：钉钉

2021年12月13日14:42 |
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产品名称：

钉钉

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

钉钉，是阿里巴巴集团打造的企业级智能移动办公平台，是数字经济时代的企业组织协同办公平台和应用开发平台，是新生产力工具。钉钉提供多种平台支持，包括iOS App版、Android App版、Windows版和Mac版等。核心功能包括：消息已读未读、DING消息任务管理、企业通讯录、移动办公考勤、签到、审批、企业网盘、智能人事、钉工牌等；同时，钉钉提供了适用于各类企业和组织场景的新商业套件，主要包括企业主页、企业广场、智能云客服、AI实时翻译、智能导购、企业邮箱、智能办公电话七项功能。钉钉还推出基于阿里云基础上打造的企业专有云服务，为企业提供全面的安全保护。

参评理由：

钉钉是全新的生产力工具，同时也是组织数字化、业务数字化基础上实现全链路数字化的未来生产力工具。钉钉作为数字化办公协同平台为5亿用户，包括企业、学校在内的超过1900万个各类组织提供服务。

作为企业实现数字化转型的新生产力工具，钉钉为全行业提供专业、定制的数字化解决方案，钉钉开放的低代低代码平台上至今累计创建了120万个应用，企业可因地制宜搭建适合自己的数字化应用场景，用数字化技术进行创新试验，搭建研发项目系统，攻克技术难题，利用钉钉为抓手在产品创新、流程管控及经营决策等方面走出自己的数字化转型之路。截至目前，超过50%的“专精特新”小巨人企业利用钉钉实现数字化。很多重资产的传统制造业企业、能源企业把钉钉作为数字化转型抓手，实现降本提质增效。很多国潮品牌利用钉钉打通销售、产品两端，将消费者与产品创新深度链接，组织反应更加迅捷，效率大大提升，为企业适应当前激烈的市场竞争环境提供了有力支撑。

同时，钉钉的数字普惠能力持续下沉家校领域、区县基层。在区县基层，钉钉平台的智能化管理优势凸显，通过软硬一体化建设，实现党建、办公、医疗、民生、商务、信访等工作的全面数字化，钉钉将党组织、党员干部同群众紧密连接，“群众少跑腿，数字多跑路”成为现实，钉钉的社会担当、社会价值功能得以显现。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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