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第十八届人民匠心奖

候选产品：融创文旅集团文旅产品

2021年12月13日14:43 |
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产品名称：

融创文旅集团文旅产品

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

融创文旅集团秉承“以欢乐基因链接美好体验新生态”的企业理念，高起点入局文旅产业。为满足中国家庭对旅游度假的多元需求，公司以欢乐文化注入多元欢乐场景，提供“一程多站式”体验平台。公司依托自身丰富的大型文旅项目操盘经验，已沉淀出扎实的优势产品经验、专业技术力量及成熟运营体系，并持续创新运营发展模式，致力于打造具有价值的综合性文旅集团。据了解，截至2021年11月，融创文旅已在国内核心城市及优质目的地布局14座文旅城、6个旅游度假区、10个会议会展、14个主题乐园、23个雪世界、12家民宿、近150家酒店。

参评理由：

多个文旅项目开业。2021年融创文旅充分展现经营韧性，相继迎来济南融创文旅城、杭州湾融创文旅城水世界、桂林融创国际旅游度假区、杭州ins park、青岛藏马山阿朵花屿等多个项目开业亮相。

冰雪板块快速发展。近年来，融创文旅冰雪业务发展迅速，影响力持续提升，业务范围和产业布局不断完善，目前已开业7家雪场，另有5家室内雪场在建，计划整体战略布局35家室内雪场。目前运营项目年客流达249万人次，实现整体战略布局后，运营成熟期年客流可达2400万人次。

智慧文旅领域优势绽现。融创文旅旗下的创意科技集成板块，依托前期12个融创文旅城共20余个国内创意科技集成项目的筹备落地经验，已具备全品类主题娱乐场景体验项目开发落地经验，可提供全流程的光影技术及媒体技术支持。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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