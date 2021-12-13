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第十八届人民匠心奖

候选产品：易捷·卓玛泉西藏天然冰川水

2021年12月13日15:32 |
小字号

 

产品名称：

易捷·卓玛泉西藏天然冰川水

参评奖项：

人民匠心产品奖

参评企业/产品简介：

西藏高原天然水有限公司位于拉萨市经济技术开发区，成立于2010年7月27日，注册资金为1亿元人民币。2014年8月，中国石化积极响应国家援藏号召，作为西藏招商项目与西藏高原天然水公司合作联标生产“易捷·卓玛泉”。2014年10月26日中国石化销售有限公司注资4000万元收购西藏高原天然水有限公司40%股权，2016年12月中国石化按市价收购西藏高原天然水有限公司11%股权，成为控股股东。

卓玛泉水源采自地下300多米，水源补充为念青唐古拉山脉南坡的冰川积雪溶水，被誉为“无污染、活性度高、矿物质自然平衡”的天然饮用水。公司已经通过ISO9001:2008质量管理体系认证、HACCP体系认证，ISO22000:2005食品安全管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证。目前公司拥有6条生产线，设计产能超过110万吨，实际产能可达90万吨。

参评理由：

质优价宜的匠心产品。高原冰川水源于高海拔、无污染的自然环境，具有低氘、低钠、小分子团特征，含锂、锶、偏硅酸、钾、镁、钙等多种有益微量元素；天然弱碱性；适宜人体吸收。市场上的冰川水每瓶定价在十几元左右，超过普通人群的价格承受范围。中石化易捷积极争取西藏政府税收政策，获取铁路总公司支持，尽最大努力降低成本，以每瓶2元的价格，通过2.7万座便利店网络，把质优价宜的冰川好水推向全国。

产业援藏的经典案例。易捷入股前，卓玛泉年收入不到2000万元，且仅在西藏当地销售。易捷入股后，卓玛泉销量大幅增长，截止2021年11月底，累计实现销售116万吨，销售收入30亿元，为西藏当地上缴税金2.48亿元，带动500余人就业，卓玛泉在很大程度上带动了西藏相关产业发展和解决当地就业问题。

消费者喜爱的知名品牌。2015年，卓玛泉以优质品质成为国际田联田径世锦赛官方用水，成为长城马拉松、田径全明星赛等国际体育赛事赞助用水，提升了卓玛泉冰川水的知名度。随着认可度不断提高，卓玛泉拥有了可观稳定的顾客群体。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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