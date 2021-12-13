技术名称：

XEDP分布式软件定义存储平台

参评奖项：

人民匠心技术奖

参评单位简介：

星辰天合(北京)数据科技有限公司(简称“XSKY星辰天合”)是一家专注于软件定义基础架构业务的中国高新技术企业，基于软件定义的统一技术架构和混合云模式的数据管理方案，为政企客户提供以数据价值为核心的产品和服务体系，以满足日益扩大的海量数据的存储、管理、应用的需求，帮助政企客户实现海量数据的“汇-存-管-用”，提升数字化转型升级和创新的效能，夯实数字经济社会的基石。公司成立于2015年，已成长为数据基础设施技术平台提供商，产品获得了超1000家大型政企机构的大规模商业化部署。

参评理由：

XEDP分布式软件定义存储平台产品，支持各种复杂的负载。它具有三大特点：

资源共享。XEDP平台可以承接用户各种形态的数据，为用户实现了统一存储资源管理，打破硬件锁定，数据可以在资源池中均衡分布，简化持久保护设计，全面发掘既有数据的潜在价值。

弹性扩展。XEDP作为多种云平台和非结构化数据、大数据平台的后端存储载体，能够实现从单资源池数台到数百台的不停机水平扩展，可视化管理且运维简单，内置数据保护，适配用户业务创新的快速响应需求。

多云友好。XEDP是一个真正的统一存储，实现了同一套存储系统为上层应用提供块、文件和对象三种数据服务。同时XEDP认证和支撑多种专有云，并支持将数据保护至多种公有云，提升数据的可达性和流动性。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)