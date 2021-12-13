服务名称：

阳光保险优质服务

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

阳光保险于2005年7月成立，历经十余年的发展，已成为中国金融业的新锐力量。集团目前拥有财产保险、人寿保险、信用保证保险、资产管理、医疗健康等多家专业子公司。阳光保险自成立以来，解决就业28万人，为4.3亿客户提供保险保障，累计承担社会风险2200万亿元，支付各类赔款2180亿元，上缴税收570亿元，在各项公益慈善事业中累计投入超5亿元。阳光保险秉承“打造符合人性与最具活力的保险服务集团”的企业愿景，致力于“国家更富强、社会更美好”和“让人们拥有更多的阳光”。

参评理由：

2021年11月18日，中国保险行业协会发布《保险公司客户服务中心基本要求》标准（以下简称该标准）。该标准由阳光保险集团牵头起草，基于保险业务的特点和客户服务中心工作的实际需求，对保险行业客户服务中心的建设要求、服务规范、风险管控等内容进行规定。该标准的发布将为保险消费者提供更加标准、优质的服务，有助于保险业客户服务中心高质量发展。该标准的发布是阳光保险多年客户服务工作经验及标准化工作建设成果的集中体现。历时两年时间，阳光保险通过充分、深入调研保险行业客户服务中心的服务模式和特点，召开多次专家论证和研讨会议，收集吸收了行业几百条意见，数易其稿，最终完成了该标准的制定工作。

该标准在规范客户服务中心建设要求和服务标准的同时，融入了智能客服、视频客服等新服务模式的内容，给保险业客户服务中心的规范发展和未来方向，提供统一的参考依据和前瞻性建设指导。标准从战略定位、职场要求、人员管理、运营管理、系统和风险控制等维度，全面细致地规定了客户服务中心的各项指标要求，填补了保险行业客户服务中心相关标准的空白。该标准的发布实施，将进一步推动行业客户服务中心的规范发展，提升管理水平，为消费者提供带有保险特色的优质服务体验，更好的体现服务桥梁的价值；有利于保险企业之间的对标，有利于与其他行业客户服务中心的跨界融合，活跃客户服务领域的交流沟通，引导行业的客户服务正向发展。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)