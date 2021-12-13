服务名称：

中银富登村镇银行

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

2011年起，中国银行联合新加坡淡马锡旗下的富登金控，在全国批量化发起设立中银富登村镇银行，逐渐探索出一条大型银行发展县域农村普惠金融的可持续发展之路。2020年8月，作为中银富登村镇银行管理总部的中银富登村镇银行股份有限公司在雄安新区正式开业，成为获准成立的投资管理型村镇银行。截至2021年9月末，中银富登在全国22个省区市设立村镇银行法人机构126家、支行网点188家，累计服务客户超400万户，在县域农村投放贷款2400亿元，有效助力乡村振兴战略。

参评理由：

中银富登确定“科技立行”的目标，持续打造数字普惠商业模式，先后实施了“一号工程”“二号工程”进行科技攻关，形成了涵盖营销、产品、风控、运营和人员管理的数字普惠体系，有效提升了服务小微企业质效。此外，中银富登的数字化风控、数字化运营和数字化管理等也间接提升了服务小微企业的水平。

数字化营销：打造了线上线下一体化的移动营销模式，通过应用人脸识别、电子证书、电子印章、数字地图等技术，客户经理手持PAD，登门拜访小微企业客户，即可在线上实现信息采集、开户、进件、审批等全流程操作。截至2021年9月末，共实现“送贷上门”12.8万笔，大幅提升了客户体验。

数字化产品：中银富登通过科技赋能，研发系列数字化产品，助力小微企业发展。其中，“中富翼贷”是一款小额经营性纯线上信用贷款产品，中银富登通过应用大数据技术，为缺乏完整信用记录的小微企业提供便捷高效的信贷服务，客户申请贷款、签订合同以及还款均通过手机自助完成，平均三分钟便能完成审批和放款。该产品2020年5月上线，截至2021年9月底累计发放贷款18.7万笔，户均贷款为4.5万元，大部分放款对象为无征信或无营业执照客户，贷款不良率仅为0.27%。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)