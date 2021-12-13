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第十八届人民匠心奖

候选服务：日日顺一体化供应链管理解决方案

2021年12月13日17:48 |
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服务名称：

日日顺一体化供应链管理解决方案

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

日日顺供应链科技股份有限公司于2000年在山东青岛成立，公司致力于成为“中国领先的供应链管理解决方案及场景物流服务提供商”。

依托以数字化为基础的业务运营模式连接仓储资源、运力资源以及服务网点等物流基础设施及服务资源，公司搭建了覆盖全国、送装同步、到村入户的稀缺物流服务网络。在此基础上，公司形成了从工厂到终端消费者的全流程、多场景的供应链管理解决方案能力，可为众多企业客户在采购、生产制造、消费流通、用户服务等环节提供覆盖供应链方案设计、订单管理、运力服务、仓储网络布局、仓储管理服务、末端用户配送及安装在内的供应链管理解决方案，并依托空运、海运、铁路及多式联运在内的运输方式开展国际供应链服务。

参评理由：

探索科技创新，推动两业融合发展。目前已建成以即墨仓为代表的智能仓群，广泛应用全景智能扫描站、龙门拣选机器人等智能化设备及技术，重组仓储生产要素，实现从人工分拣向自动化智能化方向快速发展。同时，将传统仓库迭代改造成具有“仓内加工和统仓统配”功能的“前置装配中心”，为客户提供个性化定制的二次加工、包装并交付等场景服务。

创新供应链方案，提升服务效率。今年11月，日日顺供应链奔驰轮胎仓在上海、南京等9城启用。基于客户对不同型号轮胎的配送数量、时效、频次等需求，日日顺供应链制定了“2H前置仓+本地仓+区域功能仓”三级功能仓解决方案，实现从轮胎供应商到前置仓再到4S店的高效运转，提高品牌商的库存周转率、降低仓储成本。包括在离消费者最近的城市布局更灵活便捷的“2H前置仓”，每个仓根据订单量配置专门的直送车队，可在2小时内将轮胎送至对应4S店。

推出场景物流模式，迭代用户体验。日日顺供应链率先推出“场景物流”模式，以供应链服务为基础，在向终端消费者交付产品和服务的过程中，通过互动及沟通挖掘消费者的个性化需求，并协同合作方为用户提供覆盖居家、健身、出行等众多场景的个性化定制服务。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)

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