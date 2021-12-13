服务名称：

工商银行“数字乡村”综合服务平台

参评奖项：

人民匠心服务奖

参评单位简介：

中国工商银行成立于1984年1月1日。2005年10月28日，整体改制为股份有限公司。2006年10月27日，成功在上交所和香港联交所同日挂牌上市。拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，向全球超860万公司客户和6.8亿个人客户提供全面的金融产品和服务。工商银行始终聚焦主业，坚持服务实体经济的本源，与实体经济共荣共存、共担风雨、共同成长；始终坚持风险为本，牢牢守住底线，不断提高控制和化解风险的能力；始终坚持对商业银行经营规律的把握与遵循，致力于打造“百年老店”；始终坚持稳中求进、创新求进，持续深化重点发展战略，积极发展金融科技，加快数字化转型；始终坚持专业专注，开拓专业化经营模式，锻造“大行工匠”。

参评理由：

工商银行“数字乡村”综合服务平台以区块链、大数据、人工智能、云计算等新一代信息技术为基础，加强乡村公共服务、社会治理等数字化智能化水平，为农业农村管理部门、村委会、农村集体经济组织、涉农企业和村民，提供涵盖“党务、政务、村务、财务、金融服务”的“五位一体式”数字化解决方案。

平台采用SAAS云建设理念，打破传统银行金融服务边界，覆盖“PC端+移动端+自助终端”全渠道，全面覆盖四大场景（助推农村集体产权制度改革、盘活农村资产资源、创新智慧村务运营、打造惠农便民服务），推动银行金融服务与农村集体组织智慧运营的有机结合。

以平台建设为契机，工商银行与农业农村部、国家乡村振兴局及20余家省级农业农村部门签署金融服务乡村振兴战略合作协议。“数字乡村”综合服务平台上线以来，政府、银行、农村农民多方共赢。接入平台服务的政府覆盖全国31个省区市、238个地市，与742家区县级农业农村主管部门达成信息化合作。2021年6月，工商银行受邀参加并协办由中国村社发展促进会、浙江省农业农村厅和金华市委市政府主办的第二十一届全国“村长”论坛，并与中国村社发展促进会签订战略合作协议。

注：以上材料均由申报者提供

(责编：曹淼、李源)