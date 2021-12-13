企业名称：

三翼鸟

参评奖项：

人民匠心品牌奖

参评单位简介：

三翼鸟，海尔智家旗下场景品牌，提供阳台、厨房、卫浴、全屋空气、全屋用水、视听全场景生态解决方案。同时依托智家体验云平台，连接用户、企业、生态方，创造因需而变的个性化方案。以1+N能力保障落地 ，为用户定制覆盖衣、食、住、娱需求的美好生活, 推动智慧家庭行业的革新，让家庭物联网走进千家万户。

参评理由：

“三翼鸟”的概念来自于混沌理论中的奇异吸引子，内部模块不断组合变化，外部稳定并拥有强大的吸引力。 目前，“三翼鸟”一方面基于用户迭代的衣、食、住、娱场景需求，提供三翼鸟阳台、三翼鸟厨房、三翼鸟视听、三翼鸟浴室、三翼鸟全屋空气等全场景智慧解决方案；另一方面满足用户“升级智慧家”的需求，提供场景焕新解决方案。

“三翼鸟”凭借3大差异化优势，开辟了物联网时代场景品牌的新赛道。首先是场景差异化，“三翼鸟”能够实现场景自裂变，简单来说就是方案多而全，用户想要的这里都有，即“升级智慧家，就找三翼鸟”；第二是生态差异化，物联网时代，“三翼鸟”将上下游一流资源方链入智家体验云平台，共同服务用户需求，实现开源增收、共创共赢，从而吸引资源方不断加入，生态合作规模持续扩大；第三是用户差异化，行业内一次交易则代表服务的结束，而对三翼鸟而言是交互是服务的开始。根据用户需求变化，以无限迭代升级的场景体验，创造终身用户价值。通过网器的升级及服务的迭代，三翼鸟为用户持续不断地升级迭代场景解决方案，带来的是终身服务的关怀。

未来，“三翼鸟”场景品牌将基于自身差异化优势，为用户打造一个无缝体验、无界生态、无感支付的美好生活。首先，在无缝体验上，从用户需求出发，满足“一单一场景、一户一设计”的一站式定制服务需求；其次，在无界生态方面，“三翼鸟”以用户需求为核心，通过生态方涌入，不断丰富组件库、场景库、体验库，为用户提供智慧家庭最佳体验；最后，在无感支付方面，这是由网器出发的支付，已不是一种传统意义上的支付，而是通过支付创造着场景体验。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)