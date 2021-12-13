企业名称：

新世界中国

参评奖项：

人民匠心品牌奖

参评单位简介：

新世界中国为香港上市公司新世界发展有限公司旗下的内地物业旗舰。新世界中国秉承以人为本的理念，以打造令人心满意足的空间，构建繁荣安定、活力充沛的个性都会为愿景。凭借前瞻远见，公司揉合传承与创新，倾注匠心发展大型综合商业地标、写字楼、商场、住宅及酒店等，项目遍布北京、上海、广州、深圳、杭州、宁波、武汉等城市。公司传递理想生活美学，发掘蕴含其中的无限可能，缔造让人、城市、自然共融的环境，为社会创造共享价值。

参评理由：

2021年，新世界中国持续打磨自身，融入匠心，为城市提供高质量、高科技的产品和服务：

匠心追求卓越，筑造高品质城市产品。城市地标和综合体建筑领域方面，新世界中国在中国打造多个项目，以广州两大项目为例。广州新世界广汇项目破解世界级技术难题，今年9月，实现在超过220米工程实体中泵送应用先进、强度高的C130混凝土，项目建设质量提上新高度。广州周大福金融中心是使用高性能低碳材料陶土板幕墙的城市地标，陶土板上的竖向条纹可设置通风气口，减低阳光的反射度，带来高能源效益的卓越环保表现。

绿色发展，关注人类健康和福祉。新世界中国践行可持续发展理念，不止关注建筑建造与设计的绿色环保，更将住户和用户的福祉纳入考量。目前共有50余个项目获得国际或国内绿色建筑认证。

匠心传承中国传统建筑技术，弘扬历史文化。新世界中国在打造高质量建筑的同时，注重融入人文价值与艺术底蕴。以曹雪芹故居复建为例，新世界中国从历史考察研究、传统工艺寻踪再到每道建筑工序的细致打磨，力求建设一座蕴含珍贵历史文化价值的建筑，计划今年年底开放。项目将现代技术与传统工艺融合，突破传统建筑模式瓶颈，被评为2019-2020年度北京市结构长城杯工程金质奖。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)