企业名称：

友邦人寿保险有限公司

参评奖项：

人民匠心品牌奖

参评单位简介：

友邦人寿保险有限公司（以下简称友邦人寿）是友邦保险有限公司（以下简称友邦保险）全资持股的寿险子公司，统一经营友邦保险在中国内地的寿险业务。友邦人寿拥有专业的保险营销员队伍，并通过多元化销售渠道，为客户提供人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。友邦保险于1992年在上海设立分公司，是改革开放后获发个人人身保险业务营业执照的非本土保险机构之一，也是将保险营销员制度引进国内的保险公司。2020年6月，友邦获批将友邦保险有限公司上海分公司改建为友邦人寿保险有限公司。2020年7月，友邦人寿正式成为中国内地外资独资人身保险公司。

参评理由：

友邦不断夯实“全程健康友保障”的客户价值主张，全力打造“客户驱动型”保险公司。今年，友邦推出“友如意”重大疾病保险系列，和“友自在”养老综合解决方案。

客户服务方面，护航疾病康复的“愈从容”重疾专案管理服务已收到超过1800件服务申请。“康养管家服务”无缝对接康养服务与康养资源。同时，友邦正积极探索差异化服务，着力打造健康、养老、财富、传承四大生态圈。

渠道建设方面，友邦正通过科技赋能+卓越培养，加快推进卓越营销员3.0战略，全方位支持营销员成为陪伴客户一生的“健康及财富管理伙伴”和“保险企业家”。此外，友邦亦积极拥抱数智化时代，将自身的科技化路径拟定为全新的TDA（Technology，Digital，Analytics）“三维坐标”。

区域拓展方面，友邦正在布局中国非一线城市。3月，友邦人寿四川分公司获准开业。10月，友邦人寿湖北分公司获准开业。12月，友邦人寿石家庄中心支公司和友邦人寿天津分公司成功改建升级。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)