本报记者 曹树林

如今，数字化转型已经不是“要不要做”的问题，而是“该如何做”的问题——数字化早已变成了刚需，是政府、企业提质增效、创新发展的关键一招。

尽管遭遇诸多挑战，华为近年来依然保持了稳健发展。华为董事彭中阳说，取得这些成绩的一个重要原因是华为踩中了千行百业“数字化转型”的节奏，瞄准客户的需求，帮助客户解决问题、产生价值。

日前，华为发布11个场景化解决方案，为客户“量体裁衣”，满足他们数字化转型中个性化的需求，共同应对挑战、抓住机遇，共创行业新价值。

立足用户需求，解决痛点问题

“数字化转型要以支撑企业主业为目标，以业务重构为关键，以构建数字能力为基础。”华为董事陶景文表示，华为自身也经历过从单领域数字化到全面数字化的转型过程。华为希望结合自己的实践，为用户提供优质的产品和服务，让数字化转型在千行百业快速落地，帮助企业提高竞争力。

传统电网企业在发展中面临着一些挑战。比如，电力系统出现客户投诉时，传统人工派单方式要经由多层传达，才能到达班组，响应慢，很容易导致客户投诉的再次发生。检修时，由于任务口头传达，巡视文件手工记录，导致作业执行过程不可知、不可控，新问题出现时，也难以及时处理。

基于华为业务交互服务平台，四川电网构筑起创新的数字化解决方案，以数字化班组为单元，建立了多个地市级智慧供服中心。在四川电网，工单可以智能地直接下发到班组，处理进度全程可知、可视；在线拉通了从总部到地市，再到班组的分层分级的管理体系，让大屏、中屏和作业细节场景可以实时互动。

为实现数字技术与业务流程深度融合，华为与合作伙伴一起，努力推动3个“深入”：从辅助系统深入到核心生产系统、从“领导驾驶舱”深入到作业场景细节、从局部业务深入到全场景覆盖，实现全业务数字化，用数字技术解决关键业务问题。

共建智慧城市，让生活更美好

华为此次发布的11个场景化解决方案，覆盖政府、能源、金融、交通、制造等五大领域。

在政府与公共事业领域，一网统管、辅助运营和零信任安全三大方案的最新版本发布，持续助力政府的业务和流程变革，共同建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性的新型智慧城市。

近年来，上海黄浦区打造“一网统管”平台，依托城市智能体技术底座，连通公共安全、公共治理、公共服务、经济运行等各方面数据，用数字技术克服城市精细管理中的难点、顽疾，为城市治理提供了新智慧。在江苏张家港市，基于新一代云计算中心、城市数字平台、城市运行中心打造的城市智能体推动城市智慧升级。

“数字时代，人机协同、智能增效将成为城市在数字化转型背景下新的发展路径。”华为相关负责人岳坤说。

华为坚信，智慧城市建设应追求市民的获得感而非单纯堆砌先进技术，“以人民需求为目标”是城市建设的方向。要利用科技让城市治理更加精细，不断提升市民的幸福感。截至目前，城市智能体已经成功在上海、深圳、武汉、长春等50多座城市落地。

面向千行百业，提供个性方案

国家石油天然气管网集团有限公司成立于2019年，自成立起，就携手华为开展数字化转型，并确定了“数字化让国家管网与众不同”的愿景。“数字化转型是一个长期的、复杂的系统化工程。”国家管网集团副总经理刘中云表示，公司携手华为推动数字化转型，将逐步实现资源共享化、架构标准化、数据融合化、应用场景化，助力企业高质量发展。

在能源领域，智慧电厂和智慧加油站两大方案此次发布，将持续助力能源企业高质量发展，共同构建安全高效的零碳智慧能源体系。在金融领域，移动支付平台方案发布，持续助力金融机构成为更好的数字化生态型企业，共建全联接、全智能、全生态金融。

在交通领域，智慧机场最新版本、智慧空管、综合交通解决方案发布，持续助力交通行业客户“人悦其行，物优其流”的数字化转型。在制造领域，智慧车企最新解决方案发布，助力制造行业提升效率和体验。

拓维信息系统股份有限公司制造业务部总经理张亮表示，用桌面云承载工业应用，其优势在于灵活、高效、安全、可信。桌面云可通过软硬件生态端到端构筑，全面覆盖主要工业场景，实现多事业部制造云协同生产。

“让每位客户成为独特的自己。”彭中阳表示，面向数字化演进的不同阶段，华为将以数字技术和行业实践赋能千行百业，携手全球伙伴，全力支持客户数字化转型。据介绍，未来5年，华为计划发布超过300个场景化解决方案。

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)