本报记者 田豆豆

11月下旬，在湖北潜江鼎龙潜江光电半导体材料产业园里，一期工程建设已接近尾声。“预计明年‘五一’就能投产了！”鼎龙潜江公司总经理任骥麟说，这个总投资5亿多元的项目，将围绕武汉光电子产业生产半导体关键材料。

“过去人们说起潜江，首先想到小龙虾。但现在，湖北省委、省政府要求武汉城市圈规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链。作为武汉城市圈一员，潜江迎来了高新技术产业快速发展的机遇。我们将按绿色化、循环化、高端化的原则，高标准推进潜江高新技术产业开发区建设，让光电子产业成为潜江的新名片。”潜江市委书记向斌说。

潜江高新技术产业开发区是潜江唯一的国家高新技术产业开发区，包括江汉盐化工业园等6个园区。2016年，总部位于武汉的长飞光纤光缆股份有限公司就在此投资兴建了长飞潜江科技园，此后年年扩产，如今这里已成为企业最大的产品生产基地。“最初选择这里，主要是看中了江汉盐化工的副产品——氢气，这是我们生产光纤预制棒的重要原料。另外，潜江紧邻武汉，物流成本较低。”长飞光纤潜江有限公司总经理钱新伟说。江汉盐化工是指中国石化江汉油田分公司盐化工总厂，主业是生产精制盐、烧碱等产品，但在生产过程中产生了大量氢气、氯气等副产品。长飞光纤等光电、微电子相关企业的到来，让这些副产品成了香饽饽。

“江汉盐化工的氢气，有多少我们可以要多少。现在企业多了，氢气还不太够用呢！”潜江菲利华石英玻璃有限公司总经理夏志贵说。潜江菲利华公司是一家石英材料及石英纤维制造企业，2016年，公司进行大规模扩产和智能化改造，为长飞光纤生产配套产品。

有了以资源循环、产业互配吸引光电子企业的成功经验后，潜江瞄准武汉，打造“光芯屏端网”配套产业示范基地。江汉盐化工业园现已形成光电子信息、微电子材料、新化工新能源3个产业集群，招引了晶瑞、鼎龙等6家上市公司落户园区。

资源循环利用，潜江高新区已被国家发改委列为国家园区循环化改造试点园。在绿色化、循环化的前提下，潜江高科技产业快速发展。2019年，潜江高新区工业总产值684亿元，其中高新技术产业产值占45%。以江汉盐化工业园为例，今年1—10月，园区规上工业固定资产投资同比增长93%，招商引资到位资金同比增长41.3%。

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)