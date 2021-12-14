本报记者 宋豪新 杨文明 苏 滨

数据来源：民政部、人社部等

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刚刚闭幕的中央经济工作会议要求，社会政策要兜住兜牢民生底线。

对脱贫户进行动态监测，发现返贫风险及时主动帮扶；支持残障人士创业增收，提供从政策补贴到手续办理等各个方面的帮助；为低保户提供就业指导和免费技能培训，帮助他们实现家门口就业、改善生活条件……各地努力兜住兜牢民生底线，多举措帮扶困难群众，提高低收入群体增收能力，让保障既有力度，又有温度。

脱贫户吴丹——

获救助基金解燃眉之急

建扶贫车间成致富能人

“好不容易摘了贫困帽，老人一生病，差点又返贫了。”在四川省乐山市井研县的扶贫车间里，吴丹回忆起今年年初的情景，仍心有余悸。

几年前，在精准扶贫政策的帮助下，作为建档立卡贫困户的她，在政府组织下去深圳务工，每月收入稳定，2020年顺利脱贫摘了帽。可今年年初，父亲突发脑溢血，导致瘫痪。突如其来的变故，让沉重的经济负担又压在了她的肩上，返贫似乎就在眼前。

就在这时，当地党委政府和驻村第一书记陈晓艳主动上门，提供帮助。原来，像吴丹这样的脱贫户，一直在驻村工作队的动态监测范围内，一旦出现返贫风险，驻村工作队立刻启动相应程序，上门帮扶。

很快，吴丹申请的专项救助基金两万元就到账了，解决了看病买药的燃眉之急。“感谢党和政府帮我渡过了难关！但想要以后的日子越过越好，我还要自己努力。”吴丹说。老人病情稳定没多久，她就主动找到村干部说了自己的想法。在村里的帮助下，她利用农村闲置用房，相继建立了两个扶贫车间，主要加工电子元件连接器。两个车间在生产旺季每天用工100余人，大半年下来带动当地200多名妇女人均增收1.5万元左右，吴丹也成为当地小有名气的致富能人。

据介绍，从去年以来，乐山市在持续实施医疗救助、意外保险等民生举措的同时，探索创新社会保障兜底机制，成立防止致贫返贫救助专项基金，统筹11个县（市、区）救助资金3000余万元，针对因病、因灾等易返贫致贫情形，出台《防止致贫返贫基金使用管理办法》，落实绿色救助、急难救助、补充救助等兜底措施，累计发放资金2700余万元，解决9000余名脱贫群众特殊困难，精准有效防止了返贫致贫现象发生。

在落实易返贫致贫户各项民生政策的同时，乐山创新实施“农村家庭能人”培养计划，组织有劳动能力的村民参加培训，帮助村民掌握就业技能，获取劳动报酬，激发了群众的内生动力，为巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴打下更加坚实的基础。

残障人士顾尚鹏——

残联帮建按摩所

政策优惠收入多

在云南省曲靖市沾益区的一家盲人按摩所里，盲人顾尚鹏熟练地操作着键盘和电脑上的读屏软件。目前，小店顾客不少，生意红红火火。

顾尚鹏是视力残疾一级人员，此前自己创业开办了一家小按摩店。2019年，经当地残联工作人员的动员，顾尚鹏决定尝试升级服务、升级店面，可是这样就得增加资金投入，学习技能，还要跑一些手续，这让顾尚鹏有些踌躇。“您只管经营，店铺和装修都不用您操心。”残联工作人员的话让他吃了定心丸。“多亏了残联帮我申请各类政策补贴，店铺租赁、设备购买都是他们的工作人员帮我联系的，我基本上没怎么操心。”顾尚鹏介绍，去年自己申请了1万元的创业补贴，因疫情歇业还领到了政府2000元的补助。如今，按照政策规定，顾尚鹏的按摩所每年有2000元的盲人按摩店规范化建设补助。

“之前是担心，现在是有信心。”顾尚鹏认为提高服务水平是盲人按摩的发展方向，“普通按摩是放松，升级后的按摩更是对颈椎腰背等部位的保健。我们所的按摩师都在学习相关技能，不断提升按摩的规范化水平。”

沾益区残联每年都会开设盲人按摩提高班，顾尚鹏按摩所里的按摩师傅大多来自那里。“我想帮助和我一样的人，为他们提供就业机会。”顾尚鹏说。

“每个月还能获得生活补贴70元、护理补贴80元，钱虽然不多，但让我的心里很暖和。”去年，顾尚鹏有了自己的孩子，工作起来也更有动力了。“我开的按摩所一个月有2万多元的收入，除去给按摩师的工资，每个月到手有四五千元的收入，靠着它，我能靠自己的双手养活一家老小。”

低保户陈薇——

享免费培训获就业补助

学会新技能家门口上班

淡蓝的火苗扑扑冒腾，渐热的油滋滋作响。肉片下锅，油烟窜起，陈薇打开油烟机，翻炒一阵，细薄的肉片卷起，香味四溢，“一荤一素，再搭个酸菜汤，够两个人吃了！”贵州省毕节市纳雍县的低保户陈薇说。

大约5年前，因为丈夫突发脑梗，家庭失去了收入来源，陈薇一家成了低保户。2019年，陈薇一家搬迁到县城利园街道蟠龙社区。住进新家时，家里一件新家当都没置办，“谁都想换新的家具，但当时还欠亲戚朋友2万元钱，手里实在拿不出钱来。”

一家人刚安顿好，社区干部便上门走访。为了帮助陈薇就业，他们为她介绍社区厨师、家政、缝纫等若干种职业培训，动员她前去试试。“反正就在家门口，有急事也顾得上。”陈薇报了名，同几十个邻居一起学习缝纫。一个月后，她一次性领到1500元的就业补助，同时被安排到社区扶贫车间上班。

看到一系列的暖心政策，陈薇打定主意，无论如何也要干下去。因为本来就会针线活，加上之前的专业培训，陈薇上手很快。挖口袋，缝衣领，上拉链……短短几个月，她便掌握了服装制作的相关工序。“工序虽多但是不难，就是个精细活儿，只要用心干，基本不会返工。”陈薇说。

上班第一个月，收入3000元钱，陈薇感到很满意，“靠自己的双手挣钱，觉得日子更有奔头了。”

今年以来，纳雍县人社局通过提供就业指导、组织就业培训等方式，切实提高低收入群体收入。“依靠广大基层干部，摸清群众的就业诉求，精准制订就业培训计划。”县人社局就业服务中心主任卢云清表示，为保证培训质量，纳雍县在全省遴选14家专业培训机构，同时主动对接县内各产业园区、合作社、扶贫车间等，力争实现就地就近就业。

卢云清介绍，从2019年起，纳雍县实施技能提升三年行动计划，帮助特殊群体就业。“为调动群众积极性，每人每年可参加3次免费培训，培训期间，每天有40元补助，低保户还能一次性领取1500元就业补贴。”截至目前，全县已完成培训31773人次，边缘户劳动力就业率达97.52%。

前段时间，陈薇陆续给家里添置了冰箱和油烟机。“收入提高了，生活质量也得跟得上！”陈薇说。

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)