池 邑 金 琳

“本以为劳力物力打了水漂，没想到水稻完全成本保险竟把我的劳力和本钱全部赔付了！”湖南省耒阳市的水稻种植大户廖小峰激动地说。

8月30日，中国人寿保险（集团）公司（以下简称“中国人寿”）顺利完成针对廖小峰的水稻生产完全成本理赔手续。因早稻遭受虫害减产绝收而愁眉不展的廖小峰，收到18810元理赔款后终于露出了笑颜：“这样的保险是实实在在地帮种粮人免除了后顾之忧啊！”

以护农、助农、兴农为出发点，中国人寿正在乡村振兴、民生保障和公益慈善等领域不断发力。“中国人寿要充分发挥金融保险功能作用，织就保险保障网，在促进共同富裕中展现更大作为。”中国人寿集团党委书记、董事长王滨说。

自开办农业保险业务以来，中国人寿将农产品产量、价格及收入，畜禽救治费用等纳入保险责任，充分保障农户生产经营风险，助力乡村区域经济发展。同时，不断探索创新服务能力，借助期货市场分散农产品价格与农户经济收入风险，提升业务保障水平。截至目前，中国人寿已累计为1.09亿户次农户提供风险保障超3万亿元。

在山东，联合中信建投期货，签发全国首单花生价格“保险+期货”保单，锁定种植收益；在福建，量身打造果树种植低温指数保险，简化灾后查勘定损及理赔流程；在山西、河南，开展“政府+银行+保险+担保”协同服务模式，提供综合农险服务、信用增值、信贷融资等服务……

夯实农险发展基础、改进农村社会治理、保障农民收益权益、缩小城乡差距，在护农、助农、兴农的征途上，中国人寿“拿出新举措、做出新实事、取得新成效”。

截至目前，中国人寿大病保险业务覆盖全国近4亿城乡居民，社保补充医疗保险业务覆盖5500万人；最早参与政府医疗保障业务经办，在办338个健康保障委托管理项目，覆盖近1.4亿人，通过积极对接各地医疗保障需求，助力“健康中国”战略落地；企业年金和职业年金受托投管规模合计约1万亿元，各类年金保险积累准备金约1.3万亿元，发起设立规模达500亿元大健康基金和200亿元大养老基金等，有效满足人民群众日益增长的健康养老金融保险需求。

这些数字充分印证了保险在健康医疗、养老保障等领域的天然优势。

对于老年银发群体，中国人寿通过打造集“养、护、防、疗、康”五位一体的医养结合综合体社区和一站式高品质持续照料养老养生社区，满足自理老年长者、需要各级专业护理的老年长者以及认知症长者的养老居住需求。

对于长期失能人员，中国人寿推出的长期护理保险，为其基本生活和医疗护理等提供服务和资金保障。2019年，重庆市开展长期护理保险制度试点，中国人寿承保了当地20万城镇职工长期护理保险。目前，中国人寿长期护理保险承保人数在全国范围内已超1550万人。

在灾害面前，中国人寿用自己的方式守护受灾群众的家园和生活。据悉，除了提供救援服务和风险保障外，中国人寿还通过慈善基金会向河南省捐赠3000万元，支援河南抗击特大洪涝灾害，用于受灾地区抢险救灾和灾后重建。

中国人寿始终坚守在公益事业的第一线，并将公益融入企业文化中。发起成立了中国人寿慈善基金会，并在全系统成立了中国人寿志愿者协会。基金会自2007年成立以来，先后开展了健康新村工程、助学支教、助养重大灾害致孤儿童、春蕾计划、慈善中国行等一大批注重长远社会效益的公益项目。中国人寿每年都按企业利润的一定比例注入基金会，为公益事业提供稳定充足的资金来源，并接受社会的监督。

投身公益慈善的同时，中国人寿不忘以金融服务实体经济的天职，发挥综合金融优势，助推重大战略落地，通过损失补偿和投资赋能，为实体经济“输血”，用更大的公益之心增强共同富裕的内生动力。

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)