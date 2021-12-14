常 钦

各地着力应保尽保，兜住最困难群体，保住最基本生活。弱有所扶、困有所助、难有所帮，建设世界上规模最大的社会保障体系，托起百姓稳稳的幸福

脱贫之后，防贫监测和帮扶机制持续发挥作用，脱贫攻坚成果更稳固；孤儿保障标准不断提高，残疾人有了生活补贴和护理补贴，幸福小康生活各类特殊困难群众“一个都不能少”；低保户基本生活有保障，就业帮扶下能发展，兜底保障有力度，又有温度……今年以来，各地区各部门分类施策、精准帮扶，加快健全低保对象、易返贫致贫人口等农村低收入人口常态化帮扶机制，一张密实的保障网托起了百姓稳稳的幸福。

防贫工作持续跟上。今年是“十四五”开局之年，各地区各部门聚焦重点区域，紧盯重点人口，强化政策扶持，落实工作责任，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。重点强化对脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户的动态监测帮扶，早发现、早干预、早帮扶，健全防止返贫动态监测帮扶机制。

增加收入是关键点。对有劳动能力的低收入群体，坚持开发式帮扶，提高内生发展能力，抓住产业、就业两个关键，做精做强特色优势主导产业，做好劳务输出和就地就近就业，促进农民持续增收。今年以来，城乡融合发展迈大步，就业优先政策持续发力，城乡两头，群众“饭碗”含金量都越来越高，劳动者人生出彩的机会越来越多。三季度末外出务工农村劳动力规模达到18303万人，基本恢复到2019年同期水平。

社会保障与人民幸福安康息息相关。应保尽保，兜住最困难群体，保住最基本生活。弱有所扶、困有所助、难有所帮，特殊困难群体基本生活得到有效保障，民生温度传送到千家万户……各地着力补齐民生短板，破解民生难题，建设世界上规模最大的社会保障体系，让百姓的获得感幸福感满满。

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 12 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)