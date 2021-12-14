为深入贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业发展的方针政策，深入实施《中华人民共和国中小企业促进法》《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，着力构建中小企业“321”工作体系，加强中小企业宣传工作，营造更加良好的社会舆论环境，促进中小企业高质量发展，中国中小企业发展促进中心、中国报业协会、中国中小企业国际合作协会共同组织了“第二届全国中小企业发展宣传报道优秀作品征集发布活动”，得到了全国媒体的热烈响应和热情参与。

经中央和地方媒体、各省区市报业协会和各地中小企业服务机构等有关方面积极组织推荐，至10月20日共收到全国87家新闻媒体单位推荐作品近300件。专家评审委员会从新闻要素、主题聚焦、经验典型、社会价值等方面对作品进行了初评和终评，并经过7天的社会公示，评选出特等优秀作品5件，一等优秀作品15件，二等优秀作品30件，三等优秀作品50件，现予以公告发布。

中国中小企业发展促进中心 中国报业协会 中国中小企业国际合作协会

2021年12月14日

优秀作品名单

特等优秀作品（5件）

优秀作品：特等 题目：“小微融资新故事”系列报道 作者：吴秋余、葛孟超、屈信明 编辑：许志峰 、欧阳洁、王观 刊播单位/发布平台：人民日报 报送单位：人民日报社经济社会部

优秀作品：特等 题目：原材料大幅涨价冲击中小企业系列报道 作者：岳群、李欣、朱继华 编辑：高睿、黄宝池、许波 刊播单位/发布平台：中央广播电视总台 报送单位：中央广播电视总台

优秀作品：特等 题目：“中小企业迈开‘云’步伐”系列报道 作者：李雪钦、彭训文、李嘉宝 编辑：龚雯、姚小敏、徐蕾、陈菲扬 刊播单位/发布平台：人民日报海外版、海外网 报送单位：人民日报海外网

优秀作品：特等 题目：创新引领“专精特新”中小企业高质量发展 作者：张勤、岳群、朱继华 编辑：高睿、王佳林 刊播单位/发布平台：中央广播电视总台 报送单位：中央广播电视总台

优秀作品：特等 题目：“改革红利激发市场主体活力”系列报道 作者：张超文、李佳鹏、孙韶华、班娟娟、张莫、郭倩 编辑：朱国圣、方家喜、刘超 刊播单位/发布平台：经济参考报 报送单位：经济参考报社

一等优秀作品（15件）

优秀作品：一等 题目：政策“春雨”润如酥 助力中小企业拔节生长 作者：陈晨、鲁元珍 编辑：郭丽君、温源、姚亚奇 刊播单位/发布平台：光明日报 报送单位：光明日报社

优秀作品：一等 题目：“隐形冠军”新的“三级跳” 作者：刘荒、完颜文豪、刘宏宇、李坤晟 编辑：黄海波、吉玲 刊播单位/发布平台：新华每日电讯 报送单位：《新华每日电讯》社

优秀作品：一等 题目：“税收红利助力小微企业高质量发展”系列观察 作者：车柯蒙 编辑：刘阳、孙阳 刊播单位/发布平台：人民网 报送单位：人民网

优秀作品：一等 题目：“全球产业链下的中国中小企业创新之道”系列报道 作者：万淑艳、罗海兵、凌云、柴敬博、高楚颐、赵旭、邱艺宁、孙晨慧、王骏、卞正锋、李国庆 编辑：史元丰 刊播单位/发布平台：中国新闻社 报送单位：中国新闻社

优秀作品：一等 题目：“制造业新观察”系列报道 作者：王琰、李天雷 编辑：李天雷 刊播单位/发布平台：中央广播电视总台 报送单位：中央广播电视总台

优秀作品：一等 题目：聚焦中小企业合法权益保护 作者：王国明 编辑：赵海梅、王国明 刊播单位/发布平台：中国市场监管报 报送单位：中国市场监管报社

优秀作品：一等 题目：中小企业服务月系列报道 作者：陈宁 编辑：陈春裕 刊播单位/发布平台：江苏经济报 报送单位：江苏省中小企业发展中心

优秀作品：一等 题目：“解码先进制造业集群”系列报道 作者：朱思雄、陆娅楠、王政、刘志强、冉永平、李心萍、邱超奕、丁怡婷、韩鑫 编辑：刘磊 刊播单位/发布平台：人民日报 报送单位：人民日报社经济社会部

优秀作品：一等 题目：练就“独门绝技”，“小巨人”撑起大市场 作者：刘坤 编辑：郭丽君、温源、姚亚奇 刊播单位/发布平台：光明日报 报送单位：光明日报社

优秀作品：一等 题目：“老字号 新国潮”系列报道 作者：王珂、王观、齐志明、罗珊珊 编辑：杜海涛、欧阳洁 刊播单位/发布平台：人民日报 报送单位：人民日报社经济社会部

优秀作品：一等 题目：“百家小巨人 绽放新时代”系列报道 作者：郑建卫、王杨 编辑：贾芳、赵晓慧、郑建卫 刊播单位/发布平台：长城新媒体（长城网、冀云客户端） 报送单位：河北省中小企业发展促进中心

优秀作品：一等 题目：中小企业政策解读系列图说 作者：张晓庆、李冬姐 编辑：尚汤心地、张文连 刊播单位/发布平台：安徽经济网 报送单位：安徽经济网

优秀作品：一等 题目：疫情防控常态化下仙桃口罩产业调查 作者：史梦诗、李岩、李鹏、廖寿喜、郝滢、吴伟民、祁培 编辑：孙慧、程勋、张霖枫、田程、张绍伟、侯芳 刊播单位/发布平台：湖北广播电视台电视经济频道 报送单位：湖北广播电视台电视经济频道

优秀作品：一等 题目：促进中小企业平稳健康发展 《中国福建·在线访谈》第七期来啦（系列报道） 作者：封风叶 编辑：蔡木琼、林文斌 刊播单位/发布平台：福建电视台经济生活频道 报送单位：福建省中小企业服务中心

优秀作品：一等 题目：聚焦专精特新 形成发展优势 作者：姚雪青、方敏、李磊、王永战、贺勇 编辑：沈寅、林琳、白之羽、吕中正、韩春瑶、林子夜 刊播单位/发布平台：人民日报 报送单位：人民日报社总编室

二等优秀作品（30件）

优秀作品：二等 题目：促进中小企业高质量发展系列评论报道 作者：邓浩、年巍、武晓娟 编辑：李焱、臧梦雅 刊播单位/发布平台：中国经济网 报送单位：中国经济网

优秀作品：二等 题目：“城市有机更新”为何令园区企业焦虑不安 作者：刘荒、李平 编辑：黄海波、刘婧宇 刊播单位/发布平台：新华每日电讯 报送单位：《新华每日电讯》社

优秀作品：二等 题目：臻至破危 作者：徐立京、郁进东、李哲、王胜强 刊播单位/发布平台：经济日报 报送单位：经济日报社

优秀作品：二等 题目：“新局”故事 作者：周晓峰 编辑：段晓东、赵迪、傅军 刊播单位/发布平台：青岛日报 报送单位：青岛市中小企业公共服务中心

优秀作品：二等 题目：“小巨人”的创新密码|山东“小巨人”三年数量增长近十倍，专精特新企业将成上市主力军 作者：于雅雯、冯明月 编辑：冯明月 刊播单位/发布平台：鲁网 报送单位：山东省轻工集体企业联社

优秀作品：二等 题目：人民财评：形成解决小微企业融资难的合力 作者：赵展慧 编辑：付龙、仝宗莉、孟哲 刊播单位/发布平台：人民网 报送单位：人民网

优秀作品：二等 题目：“两强两促”服务中小企业大行动系列报道 作者：韦静、邓慧芳 编辑：田艳、卢彬、麻家睦、张立恒、文武、周到 刊播单位/发布平台：南宁日报 报送单位：南宁市中小企业服务中心

优秀作品：二等 题目：“小巨人”撬动大发展——从中小企业看武汉经济“反弹力” 作者：李琴、贺亮、朱佳琦、柳莺 编辑：马振华、郑良中 刊播单位/发布平台：长江日报大武汉客户端 报送单位：长江日报报业集团

优秀作品：二等 题目：《遏制涨价潮》系列组文 作者：孙庭阳、郭志强、钮文新、周瑞峰 编辑：郭芳、周琦、姚坤 刊播单位/发布平台：中国经济周刊 报送单位：《中国经济周刊》杂志社

优秀作品：二等 题目：志愿服务“快车”助力中小企业强基升级 作者：程有根、赵伟清、谢育展 编辑：周丹阳 刊播单位/发布平台：南方网 报送单位：广东省中小企业服务中心（广东省生产服务业促进中心）

优秀作品：二等 题目：中央财政百亿元支持“专精特新” 龙江中小企业争创“小巨人” 作者：桑蕾、董盈 编辑：车轮、陈德亮 刊播单位/发布平台：黑龙江日报 报送单位：黑龙江省中小企业发展服务中心

优秀作品：二等 题目：义乌小商品制造的生存危机 作者：苏杰德 编辑：闵杰 刊播单位/发布平台：中国新闻周刊 报送单位：《中国新闻周刊》杂志社

优秀作品：二等 题目：高质量发展 中国经济韧性 工信部：2020全国中小企业发展环境 上海综合排名第一 作者：梁志玮 编辑：张翼成 刊播单位/发布平台：中央广播电视总台 报送单位：上海市中小企业发展服务中心

优秀作品：二等 题目：聚焦民企攻势，青岛久久为功！连续三年推出作战方案 作者：彭笑笑、单玉琦 编辑：彭笑笑 刊播单位/发布平台：青岛市广播电视台新媒体公众号“回澜听涛” 报送单位：青岛市中小企业公共服务中心

优秀作品：二等 题目：企业至上 服务发展 以企业需求为导向 厦门工信局这份服务“清单”很实在 作者：金向友、张蕾、吴小霖 编辑：张雅宁 刊播单位/发布平台：中国工业报 报送单位：厦门市中小企业服务中心

优秀作品：二等 题目：“让千家万户端稳饭碗”研判下半年就业形势圆桌会 作者：张桂贵、周晶、王子侯 编辑：刘红、曾伟、王帅 刊播单位/发布平台：人民网 报送单位：人民网

优秀作品：二等 题目：优化营商环境加力 升级版改革举措蓄势待发 作者：班娟娟 编辑：周宁、赵东东、廖冰清 刊播单位/发布平台：经济参考报 报送单位：经济参考报社

优秀作品：二等 题目：微型跨国企业成为出口“新玩家” 作者：徐佩玉 编辑：龚雯、白天亮 刊播单位/发布平台：人民日报海外版 报送单位：人民日报海外版

优秀作品：二等 题目：［解局］互联网反垄断，这事干得好！ 作者：赵竞凡 编辑：龚雯、张远晴、宋爽 刊播单位/发布平台：“侠客岛”微信公众号 报送单位：人民日报海外版

优秀作品：二等 题目：（财经聚焦·稳健开局·热点怎么看）承压前行，中小企业怎样拓新局？ 作者：张辛欣、王雨萧 编辑：储兴华 刊播单位/发布平台：新华社 报送单位：新华通讯社

优秀作品：二等 题目：《寻找双循环新动能·产业带数字化转型调研》系列报道 作者：马宁宁、黄培、贺蓓、徐冰倩、汪陈晨、张静、董梓浩、李孟麟、张嘉培 编辑：甄芹、田爱丽、石力 刊播单位/发布平台：南方都市报 报送单位：南方都市报社

优秀作品：二等 题目：乡有百亚产业丰 就业增加幸福忙——大学生、当地农民、区外务工人员在这里找到了工作 作者：周晴晴、德吉卓玛 编辑：袁星宇 刊播单位/发布平台：中国西藏网 报送单位：中国西藏网

优秀作品：二等 题目：资金组合拳力挺“专精特新”中小企业 作者：郭倩 编辑：孙韶华、赵东东、单纯刚 刊播单位/发布平台：经济参考网、新华社客户端 报送单位：经济参考报社

优秀作品：二等 题目：纺织业外贸回暖的“烦恼” 作者：陈惟杉 编辑：安然 刊播单位/发布平台：中国新闻周刊 报送单位：《中国新闻周刊》杂志社

优秀作品：二等 题目：让“微小”企业“微笑”发展 作者：芈峤 编辑：张月环、芈峤 刊播单位/发布平台：青海日报 报送单位：青海日报社

优秀作品：二等 题目：外贸“小巨人”腰杆更硬了 作者：王俊岭 编辑：龚雯、白天亮、聂传清 刊播单位/发布平台：人民日报海外版 报送单位：人民日报海外版

优秀作品：二等 题目：“服务中小企业 各地惠企政策落地”系列报道 作者：刘相琳、潘沁文、杨伏山、许青青、赵建华、闫旭、赵凯、许婧、李姝徵、范宇斌、朱晓颖、孙虹、缪璐 编辑：濮亚新、郑丽梅、田清涛、马红山、刘慧博、焦启瑱、蔡昕蕊、张乐 刊播单位/发布平台：中国新闻社 报送单位：中国新闻社

优秀作品：二等 题目：安徽无为羽毛羽绒产业调查：创二代创三代“打怪”小羽毛产业升级 作者：王磊、王海涵 编辑：许革、勾春蕾 刊播单位/发布平台：《中国青年报》创业周刊 报送单位：中国青年报社

优秀作品：二等 题目：2020年APEC中小企业工商论坛专题报道 作者：张桂贵、周晶 编辑：刘红、曾伟、王帅 刊播单位/发布平台：人民网 报送单位：人民网

优秀作品：二等 题目：重庆“小巨人”做出“大文章” 作者：付爱农、夏元 编辑：付爱农 刊播单位/发布平台：重庆日报 报送单位：重庆日报社

三等优秀作品（50件）

优秀作品：三等 题目：“一件事”，这样高效办成 作者：张爱虎、胡弦、戴辉、林晶 编辑：韩炜林、别鸣、黎海滨、蒋绶 刊播单位/发布平台：湖北日报 报送单位：湖北省中小企业服务中心

优秀作品：三等 题目：金融活水精准滴灌 包头科创企业有了更强发展推力 作者：张景阳、李宝乐 编辑：林莉君、滕继濮、李国敏 刊播单位/发布平台：科技日报 报送单位：科技日报社

优秀作品：三等 题目：财金打“组合拳”企业迎“及时雨”——北京市海淀区三大实招破解中小微企业融资难题 作者：张衡、刘传扬 编辑：贾学颖 刊播单位/发布平台：中国财经报 报送单位：中国财经报社

优秀作品：三等 题目：小微企业和个体工商户渡难关 作者：王红茹 编辑：姚坤 刊播单位/发布平台：中国经济周刊 报送单位：《中国经济周刊》杂志社

优秀作品：三等 题目：开局之年稳经济 政策加力护航中小企业 作者：班娟娟 编辑：张松、明航、廖冰清 刊播单位/发布平台：经济参考网、新华社客户端 报送单位：经济参考报社

优秀作品：三等 题目：知识产权如何助力中小企业发展 这场重要大会干货满满 作者：班娟娟 编辑：李佳鹏、祁蓉、魏巍 刊播单位/发布平台：经济参考网、新华社客户端 报送单位：经济参考报社

优秀作品：三等 题目：纾困减负激发活力 中小企业支持政策再升级 作者：班娟娟、郭倩 编辑：宋振远、方家喜、单纯刚 刊播单位/发布平台：经济参考报 报送单位：经济参考报社

优秀作品：三等 题目：［财经翻译官］改造村口的“小卖铺” 作者：黄浩 编辑：黄博阳 刊播单位/发布平台：新华网 报送单位：新华网

优秀作品：三等 题目：“首贷户”一年考：如何啃下这块“硬骨头” 作者：黄蕾 编辑：刘鹏、袁金秋 刊播单位/发布平台：经济观察报 报送单位：经济观察报社

优秀作品：三等 题目：85后的“毛毛雨”创新，让工地扬尘降了八成，5年未遇侵权，武汉中小企业知识产权保护更健全 作者：刘睿彻、董黎、李丽培、徐雪 编辑：郑良中、李艳梅、马振华 刊播单位/发布平台：长江日报大武汉客户端 报送单位：长江日报报业集团

优秀作品：三等 题目：科技初创企业如何越过“死亡之谷”？ 作者：崔爽 编辑：陈磊 刊播单位/发布平台：科技日报 报送单位：科技日报社

优秀作品：三等 题目：中央部门政采资金多半花落中小微企业 作者：杨文君 编辑：乐佳超 刊播单位/发布平台：中国政府采购报 报送单位：中国政府采购报

优秀作品：三等 题目：上海：“企业服务云”成“网红”平台 作者：高少华 编辑：于璐 刊播单位/发布平台：经济参考报 报送单位：上海市中小企业发展服务中心

优秀作品：三等 题目：新冠肺炎疫情冲击之下 重庆中小微企业为何能逆势增长 作者：夏元 编辑：付爱农 刊播单位/发布平台：重庆日报 报送单位：重庆日报社、重庆市中小企业发展服务中心

优秀作品：三等 题目：中经评论：金融“贷”动实体经济 活水滴灌小微企业 作者：邓浩 编辑：李焱 刊播单位/发布平台：中国经济网 报送单位：中国经济网

优秀作品：三等 题目：青海中小企业向“专精特新”迈进 作者：芈峤 编辑：张月环、芈峤 刊播单位/发布平台：青海日报 报送单位：青海日报社

优秀作品：三等 题目：聚焦中小企业“大”问题 作者：王国明 编辑：赵海梅、王国明 刊播单位/发布平台：中国市场监管报 报送单位：中国市场监管报社

优秀作品：三等 题目：在中国声谷，看智能产业如何孵化千亿产值 作者：张旭 编辑：马学玲、程春雨 刊播单位/发布平台：中国新闻网 报送单位：中国新闻网

优秀作品：三等 题目：大湾区：港澳青年创新创业的孵化基地 作者：闫威 编辑：王海荣 刊播单位/发布平台：北京周报 报送单位：北京周报社

优秀作品：三等 题目：小店精细化运营的2.0时代 作者：葛丽君 编辑：葛丽君 刊播单位/发布平台：北京周报、《中国与非洲》 报送单位：北京周报社

优秀作品：三等 题目：恵企政策“及时雨”“专精特新”正发力 作者：孙琳 编辑：孙琳 刊播单位/发布平台：人民政协报 报送单位：人民政协报社

优秀作品：三等 题目：领导站台+“私人订制”！成全民企创意，青岛是认真的！ 作者：王婷 编辑：沈俊霖、张淼淼 刊播单位/发布平台：青岛日报官方微信公众号“青报观象山” 报送单位：青岛市中小企业公共服务中心

优秀作品：三等 题目：打破信息设备核心技术壁垒！济南这家企业坚持走在创新路上25年 作者：于雅雯 编辑：冯明月 刊播单位/发布平台：鲁网 报送单位：山东省轻工集体企业联社

优秀作品：三等 题目：福建省“政企直通车”运行四周年：搭乘“直通车”，办事效率高 作者：林侃 编辑：林文斌、陈蓉 刊播单位/发布平台：福建日报 报送单位：福建省中小企业服务中心

优秀作品：三等 题目：疏通专利转化堵点 助力中小企业发展 作者：吴珂 编辑：冯飞 刊播单位/发布平台：中国知识产权报 报送单位：中国知识产权报社

优秀作品：三等 题目：中小微企业融资难融资贵如何破——老问题新解药结构性问题需系统发力 作者：孙琳 编辑：孙琳 刊播单位/发布平台：人民政协报 报送单位：人民政协报社

优秀作品：三等 题目：青岛：新打法新服务 为民营企业插上腾飞之翼 作者：王晋 编辑：王晋 刊播单位/发布平台：青岛市广播电视台新闻综合频道《青岛新闻》 报送单位：青岛市中小企业公共服务中心

优秀作品：三等 题目：“川渝协同立法 优化营商环境·重庆实践”系列报道 作者：李天春、黄宇、邬德春、白永茂 编辑：向含嫣、陈丹丹、宋煦、何丹、刘小琴 刊播单位/发布平台：华龙网 报送单位：华龙网、重庆市中小企业发展服务中心

优秀作品：三等 题目：厦门惠企政策“免申即享”上线 首批涉及7部门30个项目 作者：张萌 编辑：陈楚楚、张子剑 刊播单位/发布平台：人民网 报送单位：厦门市中小企业服务中心

优秀作品：三等 题目：绿色制造系列报道 作者：黄晓庆、刘琳、李洋、陈国盼、侯云春、何羽佳、廖振杰、唐千惠、苏俊、刘慕秋 编辑：唐恩龙 刊播单位/发布平台：四川经济日报 报送单位：四川经济日报社

优秀作品：三等 题目：中央财政亮出百亿元资金，这些“小巨人”有望获支持 作者：申铖、张辛欣 编辑：连长燕 刊播单位/发布平台：新华社 报送单位：新华通讯社

优秀作品：三等 题目：知识产权如何助力中小企业？“青岛”连线了“日内瓦” 作者：马学玲 编辑：宋方灿、张楷欣 刊播单位/发布平台：中国新闻网 报送单位：中国新闻网

优秀作品：三等 题目：风雨同舟 江苏多地助企纾困渡难关 作者：耿文博 编辑：杜颖梅、汤学平 刊播单位/发布平台：江苏经济报 报送单位：江苏经济报社

优秀作品：三等 题目：“张摩托”和他的新市民员工 作者：吕静、陈浩力、李元梅 编辑：昂翁洛布 刊播单位/发布平台：中国西藏网 报送单位：中国西藏网

优秀作品：三等 题目：“鄂”挺新疆棉 作者：刘萍、盛明、李鹏、廖寿喜、郝滢、吴伟民、祁培 编辑：孙慧、程勋、张霖枫、田程、张绍伟、侯芳 刊播单位/发布平台：湖北广播电视台电视经济频道 报送单位：湖北广播电视台电视经济频道

优秀作品：三等 题目：成都高新区在全省率先开展“一业一证”改革实现“准入即准营”“准证联办” 作者：王舒琴 编辑：冯丹 刊播单位/发布平台：西南商报 报送单位：西南商报社

优秀作品：三等 题目：“深企疫后应对公开课”系列报道 作者：王莹、程洋、卢亮、陈盈珊 编辑：戴越、柴华 刊播单位/发布平台：南方都市报 报送单位：南方都市报社

优秀作品：三等 题目：这朵服务上海企业的“云”究竟有何魅力？今年的这个抓手企业都会关心 作者：刘琨 编辑：陶峰 刊播单位/发布平台：上观新闻 报送单位：上海市中小企业发展服务中心

优秀作品：三等 题目：这家民宿众筹为何能“秒光”？ 作者：李欣忆 编辑：彭久源 刊播单位/发布平台：四川日报 报送单位：四川日报社

优秀作品：三等 题目：筑城 “飞”出个“小巨人” 作者：陈相龙 编辑：陈相龙 刊播单位/发布平台：人民邮电报 报送单位：人民邮电报社

优秀作品：三等 题目：聊城：一批小巨人企业初长成 作者：李梦、高田、郭玉玺 编辑：梁利杰 刊播单位/发布平台：大众日报 报送单位：聊城市工业和信息化局

优秀作品：三等 题目：在风电平价时代御风而行 作者：杨晓秋 编辑：宗时风 刊播单位/发布平台：宁夏日报 报送单位：宁夏中小企业服务中心

优秀作品：三等 题目：快速响应产业链上财务管理等需求 降低企业成本 作者：韩福恒 编辑：韩福恒 刊播单位/发布平台：中国会计报 报送单位：中国会计报社

优秀作品：三等 题目：阿里原创保护让淘宝店主年销售额增加50％ 作者：王婧 编辑：张维 刊播单位/发布平台：法治日报 报送单位：法治日报社

优秀作品：三等 题目：“干货满满”！促进中小企业发展，吉林省出“大招儿” 作者：华泰来 编辑：赵树凯 刊播单位/发布平台：吉林日报、吉林日报彩练新闻 报送单位：吉林省促进中小企业发展服务中心

优秀作品：三等 题目：宏图智能：竞速新经济赛道助推工业加“数”升级 作者：唐千惠 编辑：李昭颖 刊播单位/发布平台：四川经济日报 报送单位：四川经济日报社

优秀作品：三等 题目：中经评论：以制度规范呵护市场主体“进退自如” 作者：武晓娟 编辑：李焱 刊播单位/发布平台：中国经济网 报送单位：中国经济网

优秀作品：三等 题目：国常会速览｜多出实招为小微企业解难题 作者：黄博阳 编辑：邱小敏 刊播单位/发布平台：新华网 报送单位：新华网

优秀作品：三等 题目：呼和浩特市为中小企业厚植发展沃土 作者：郑学良、刘洋、张立富、刘璐 编辑：杨洪梅 刊播单位/发布平台：内蒙古日报 报送单位：呼和浩特市中小企业公共服务中心

优秀作品：三等 题目：［百年初心映津城］锚定“双碳”目标 看老工业城市天津如何破局转型 作者：刘阳 编辑：苏平 刊播单位/发布平台：央广网 报送单位：天津市中小企业服务中心

《 人民日报 》（ 2021年12月14日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)